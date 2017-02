Iohannis se adreseaza Parlamentului, pe tema ordonantei 13. Grindeanu nu participa

Seful statului a transmis inca de vineri o scrisoare Parlamentului despre intentia de a se adresa in plen pe aceasta tema.La declaratia presedintelui urma sa asiste si prim-ministrul Sorin Grindeanu, potrivit anuntului de luni seara al Guvernului, insa marti dimineata a aparut programul premierului, in care nu figureaza si acest eveniment.Declaratiile presedintelui au loc in contextul in care tot marti este programat in Parlament si votul pentru proiectul de lege al bugetului pe 2017.- Multumesc, dle presedinte al Senatului, dle presedinte al Camerei, doamnelor si domnilor parlamentari, doamnelor si domnilor musafiri. M-as adresa si Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai, la ei am fost deja.- Sunteti un nou Parlament si chiar ma bucur mult ca ati avut rabdare sa stati in sala, sa ma asteptati, si va multumesc pentru primirea foarte frumoasa. Noilor parlamentari si vecchilor parlamentari va doresc succes si un mandat plin de realizari.- As fi vrut astazi, in conditii nromale, la inceput de mandat, sa va vorbesc despre lucruri importante pentru Romania.- As fi putut sa va vorbesc despre centenar - 100 de ani de cand exista statul roman modern.- As fi putut sa vorbesc, poate, despre proiectul de tara. Cu totii, si dvs, si dvs, si dvs, ne dorim in definitiv o Romanie puternica si prospera. Cu totii ne dorim ca Romaniei sa mearga mai bine, dar vremurile nu sunt obisnuite si suntem in plina criza.- Sute de mii de romani protesteaza in strada. Natiunea e in alerta, e vie, e atenta si e foarte nemultumita.- O importanta cercetare sociologica realizata in ultimele trei zile arata ca aproape 80 la suta dintre romani considera ca tara merge in directia gresita.Se aude zgomote in sala.- Cum s-a ajuns aici, la numai o luna dupa alegeri?- In 11 decembrie, PSD a repurtat o mare victorie, dar dupa aceea, printr-o ciudata strategie kamikaze a itnrat prin coliziune frontala cu o parte insemnata a societatii romanesti. A promis in campanie ceva si in primele zile s-a apucat de altceva.- Pohta ce-ati pohtit, grija ce-ati avut-o se pare ca n-a fost cea declarata in campanie, nu prosperitatea poporului roman a fost prioritate, grija prima a fost sa (este intrerupt - n.red.) va ocupati de dosarele penalilor!- Si romanii sunt indignati si revoltati. Asta e situatia. Unii multumiti, unii nemultumiti. Ce facem, dragilor, ce facem? Care sunt solutiile, care este marja de manevra pentru a iesi din acest impas? Retragerea ordonantei 13 si eventual demiterea chinuita a unui ministru este cu certitudine prea putin.- Alegeri anticipate insa sunt in aceasta faza prea mult. Asta este marja de manevra. Cine trebuie sa vina cu solutia? pai in mod natural cel care a creat problema, PSD.Parlamentarii PSD s-au ridicat si pleaca, Iohannis si-a intrerupt discursul- Ati obosit deja? Ghinion?- Presedintii celor doua Camere - care, nu stiu, au ramas? au ramas - incearca sa arediteze in spatiul public ideea ca nu as digera rezultatul votului, ci ca as incerca sa fac ceva ca sa intorc acest rezultat. Cica afirma in spatiul public ca as dori rasturnarea Guvernului legitim.- NU, fals! Ati castigat, acum guvernati si legiferati! Dar nu oricum!