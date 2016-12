Iolu: Salariul minim pe economie pentru 2017 va fi stabilit de urmatorul Guvern

Liviu Iolu

"Valoarea salariului minim pe economie garantat in plata pentru 2017 va fi stabilita de viitorul Guvern. Actualul Executiv, asa cum a anuntat in Consiliul National Tripartit din 12 decembrie, a decis sa mentina nivelul actual al salariului minim de 1.250 de lei, avand in vedere ca viitorul Guvern va avea legitimitatea necesara pentru stabilirea unei noi valori care sa se aplice anul viitor", a declarat Liviu Iolu.Potrivit lui Iolu, in conditiile in care valoarea salariului minim pe economie garantat in plata pentru 2017 nu se modifica, nu este nevoie de o noua hotarare de Guvern care sa reconfirme actul normativ aflat in vigoare, intrucat valabilitatea acestuia nu expira la finalul anului."Tinand cont de faptul ca hotararea Guvernului nr. 1017 din 2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevede ca, incepand cu data de 1 mai 2016, salariul minim este de 1.250 de lei lunar, un alt act normativ care sa reglementeze acelasi lucru ar fi reprezentat din punct de vedere juridic o redundanta legala", a afirmat Iolu.Guvernul Ciolos a decis, joi, inghetarea salariului minim pe economie, de care depinde intreg sistemul bugetar, la 1250 de lei. Salariul minim pe economie a crescut, de la 1 mai 2016, cu 19%, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.