Ion Cristoiu anunta o SURPRIZA uriasa din partea lui Klaus Iohannis: intelegere cu Basescu

Ion Cristoiu

”Dupa refuzul pur si simplu al luia convocatlargit, care l-a propus pe Sorin Grindeanu la postul de premier.Refuzul a fost marti, Dupa Craciun. CExN s-a intrunit miercuri, a doua zi. PSD putea sa mai astepte. In definitiv, daca e sa ne jucam de a cine e mai smecher, cea mai buna solutie era asteptarea. Se impunea asta cu atit mai mult cu cit Klaus Iohannis nu catadicsise sa explice motivul refuzului. Tot miercuri, PSD si ALDE au trimis propunerea la Cotroceni. Joi, Klaus Iohannis a stat de vorba la Cotroceni cu premierul desemnat.Dupa care a plecat acasa, la Sibiu, cu alaiul de masini, de sirene si de SPP-isti platit nu de el din chiriile de pe multele case, ci de noi, prin taxe si impozite.Vineri, toti bugetarii sint la serviciu.Bugetarul de lux Klaus Iohannis a plecat acasa, luindu-si cu de la sine putere vacanta de joi, de la prinz, fara macar sa explice celor care-l intretin prin taxe si impozite daca s-a decis in chestiunea premierului.De remarcat din start ca in timp ce un for colectiv de conducere a putut decide rapid premierul, un om, un singur om, lasa impresia ca el nu se grabeste.Daca ar fi decis sa-l accepte pe Sorin Grindeanu, joi, inainte de a pleca acasa, la Sibiu, ca sa se pregateasca de Revelion, Klaus Iohannis anunta desemnarea. Premierul putea fi astfel trecut prin Parlament pe 3 ianuarie”, sustine Ion Cristoiu, pe blogul personal.Cristoiu continua si arata ca Iohannis s-a inteles cu Basescu si vor incerca formarea unui Guvern de dreapta prin intermediul lui”In realitate, Klaus Iohannis aplica aceeasi smecherie ca si in cazul lui Sevil Shhaideh. El a decis deja respingerea si celei de a doua propuneri a PSD. A lasat timp pina marti pentru ca Divizia Presa sa-l poata compromite pe Sorin Grindeanu cu informatii si documente date de SRI.Informatiile pe surse provin nu de la Cotroceni, ci de la Kisselef.Ingroziti la gindul c-ar trebui sa puna piciorul in prag si sa treaca la o confruntare pe viata si pe moarte cu Klaus Iohannis, liderii PSD au lansat gogoasa cu desemnarea aminata pe marti.A fost o smecherie din partea liderilor PSD, menita a mai micsora impactul negativ in electoratul al sfidarii din partea lui Klaus Iohannis. Sa te grabesti sa convoci CExN, sa trimiti propunerea in aceasi zi si Klaus Iohannis sa plece acasa fara sa spuna nimic, nici macar cind va anunta decizia, nu cred sa fie mai mare bataie de joc.De ce-si permite asta Klaus Iohannis?Pentru ca i-a mirosit pe liderii PSD ca sint niste cacaciosi cind vine vorba de Putere.Liviu Dragnea vrea cu orice pret Guvernarea si nu Confruntarea. De aici marea cedare care a fost renuntarea la Sevil Shhaideh. De aici optiunea pentru Sorin Grindeanu care trece – corect sau incorect, n-are importanta, importanta e imaginea – drept un om al SRI.In aceste conditii, Klaus Iohannis isi permite sa faca misto de doua partide -PSD si ALDE.Uite au cistigat alegerile la un scor unic in postdecembrism, PNL – Partidul Prezidential – a pierdut la un scor unic in postdecembrism, si cu toate acestea nu-si pot pune premierul, pentru ca nu vrea el, Klaus Iohannis!Si ce o sa-i faca?O sa-l suspende?Sistemul, care-l impinge la asta, la asigurat ca va invinge la scor.Isi permite sa faca misto de doua partide si SRI.Dupa ce Liviu Dragnea a indeplinit conditia pusa de SRI pentru a-i pune o pila pe linga Klaus Iohanns – cea de a-l desemna pe Sorin Grindeanu – Divizia Presa a SRI s-a napustit asupra desemnatului cu acuzatia ca e omul SRI.Am trait s-o vad si pe asta!Dupa ce i-a virit pe git un om de-al sau, SRI a pus Divizia sa de Presa sa faca misto de Liviu Dragnea pentru aceasta propunere!Klaus Iohannis il va respinge si pe Sorin Grindeanu.El stie ca liderii PSD si ALDE sunt prea cacaciosi ca sa se angajeze in operatiunea de suspendare.Exista doua posibilitati pentru PSD si ALDE:Sa mai faca o propunere, pe care, evident, Klaus Iohannis o va respinge.In aceste conditii, PSD si ALDE vor pierde o mare parte din voturile obtinute in decembrie 2016.Sa nu mai faca nici o propunere, si in acest caz Klaus Iohannis va invoca dreptul constitutional de a desemna pentru formarea Guvernului pe candidatul unui alt partid: Eugen Tomac, de la PMP.Toata campania Traian Basescu a sustinut ca e premierul PMP.Si deodata, la consultarile de la Cotroceni, scoate din joben pe Eugen Tomac.Ce l-a apucat?Daca ar fi fost vorba doar de o propunere asa, de dragul propunerii, Traian Basescu se propunea pe el insusi.Nu s-a propus pe el, deoarece ajunsese impreuna cu Klaus Iohannis la concluzia ca un altul decit el Traian Basescu va fi acceptat de celelalte partide de Dreapta.L-a propus insa pe Eugen Tomac in urma unui mis-mas cu Klaus Iohannis.Klaus Iohannis are nevoie de un partid care sa incerce marea cu degetul.PNL nu poate fi insarcinat cu asa ceva.Prea trece drept perdant al alegerilor.USR iar nu poate primi o asemenea misiune.Trece un partid prea la inceput ca sa conduca tara.PMP e partidul ideal pentru a risca.Nici un alt partid de Dreapta nu si-ar permite asa ceva.PMP, care e un partidulet al lui Traian Basescu, isi poate permite asa ceva.Altfel spus isi poate permite sa aiba un esec dupa desemnarea de catre Klaus Iohannis.Pentru Traian Basescu, care se da de ceasul mortii sa ramina in prim-planul mediei, desemnarea lui Eugen Tomac e mana cereasca.Daca Eugen Tomac va esua in formarea Guvernului, nu e nici o problema.Nici pentru Klaus Iohannis (a cistigat timp si in plus le-a dat una peste bot PSD-istilor), nici pentru Traian Basescu (a fost un nou prilej de a dovedi ca e cineva, ca multe lucruri depind in continuare de el).Dar daca in conditiile oportunismului romanesc Eugen Tomac poate forma Guvernul?!Veti spune ca e un scenariu imposibil.Eu spun ca e un scenariu nu numai posibil, dar si ticluit deja in urma mis-masului dintre Traian Basescu si Klaus Iohannis”, mai arata Ion Cristoiu.Sursa:stiripesurse.ro