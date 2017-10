Pensionari

Deficitul laeste de 14,1 miliarde in acest an, si ar ajunge la 17,2 miliarde lei, anul viitor, daca nu se indexeaza pensiile cu, a declaratPublice, referindu-se la"In 2016 deficitul pe fondul de pensii a fost de 15,6 miliarde lei. In afara banilor care se cotizau la Fondul de pensii, mai veneau de la buget, in plus, 15,6 miliarde lei. In 2017, suma este de 14,1 miliarde lei. In 2018 ca estimare se ajungea la 17,2 miliarde, din cauza majorarilor salariale, care determinau automat si o crestere a pensiei. Nemaifiind contributivitate, trebuiau sa vina bani de lape fondul de. Practic, in permamenta, ceilaltiprinsitrebuiau sa contribuie la aceste pensii", a spus Ionut Misa, potrivit Agerpres.El a precizat ca personalul aeronautic ajunge la o pensie medie de peste 10.800 lei."Am facut o analiza legata de pensia medie la finele lunii mai 2017. La nivelul personalului aeronautic la o pensie medie de 10.849 lei, contributivitatea era de 2.751 lei. Diferenta de 8.114 lei veneau de la buget. Va dati seama cat de mare este decalajul. Exista si alte situatii in care exista astfel de", a mai spus ministrul Finantelor, subliniind ca pensia medie in restul sistemului este de 970 lei si va ajunge la 1.070 lei in 2018.De asemenea, el a precizat ca exista un termen de 15 septembrie pentru a-si depune dosarul cei care doresc sa iasa la pensie si sa beneficieze de actualele prevederi legislative, dar se va rupe corelatia intre cresterea salariului si cresterea pensiei si indexarile urmatoare vor fi facute doar in raport cu inflatia.