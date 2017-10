Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Ioana Condea s-a trezit din coma abia in 2016, dar se afla si in prezent internata in Germania. Pentru ca mama ei nu-si permite sa o vizitese prea des, tot ce-i mai ramane e sa stranga la piept fotografiile cu fiica ei si sa spere ca isi va reveni complet.De ziua Ioanei, pe 16 octombrie, Gratiela Condea i-a transmis fiicei sale un mesaj tulburator, pe Facebook: „Dumnezeu ne-a daruit acum 23 de ani cel mai mare si bun dar, tu, copilul meu bun. Mami, tati si Davidut iti doresc multa, multa sanatate. La multi ani si Dumnezeu sa aiba grija de tine, sa vii cat mai repede acasa la noi, viata noastra. Te iubim neconditionat, papusa lui mami frumoasa”.Ioana Condea este in continuare sub supravegherea atenta a medicilor din Germania. Tanara nu poate vorbi, poate comunica doar clipind. Mama Ioanei declara anul trecut ca a fost in Germania si a vazut-o pe fiica ei. „Am fost in Germania, am vazut-o. Fata si-a revenit, s-a trezit din coma dupa doi ani. Medicii sunt si ei increzatori si optimisti“, spunea Gratiela Condea.Proxenetul care a bagat-o in coma pe Ioana Condea a primit opt ani de inchisoareRobert Tanase, barbatul care a batut-o pe Ioana Condea a primit opt ani de inchisoare cu executare. Judecatorii nu i-au dat mai mult, pentru ca a fost incradrat la tentativa de omor. Mama Ioanei Condea crede ca barbatul a scapat usor.„Este prea putin, o pedeapsa mult prea mica pentru ceea ce a facut el. A nenorocit un om, dar altceva nu am ce sa fac. Si acum imi este frica sa nu se intoarca, sa nu-i faca ceva Ioanei”, a declarat Gratiela Condea, in urma cu un an.