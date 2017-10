femeie inselata

O femeie a facut publica scrisoarea pe care i-a trimis-o amantei iubitului ei. O femeie puternica ce a invatat sa ierte si sa uite.„Nu-ti voi pronunta numele si nici nu il voi scrie, desi imi bantuie si acum gandurile. Iubitul meu s-a culcat cu tine. Stiai ca exist. Pe Facebook existau poze cu noi in ipostaze tandre.Ar trebui sa te felicit, ai castigat. Stiu ca e un cliseu, dar ar trebui sa spun si ca va meritati. Dar nu voi spune asta. Eu iti voi multumi.Ai crede ca te urasc, pentru ca ai facut acel lucru de care se tem toate femeile. Nu te urasc. Mi-ai facut un serviciu.Iti multumesc ca mi-ai redat libertatea. M-ai salvat de la o viata plina de minciuni si durere. Multumesc ca mi l-ai aratat cum este cu adevarat.Multumesc ca mi-ai dat un motiv sa merg mai departe.Multumesc ca mi-ai dat un motiv sa plec si sa o iau de la capat.Multumesc ca mi-ai amintit ca valorez mai mult decat minciuna si deceptia, ca nu merit sa sufar din cauza abuzului emotional. Nu merit sa trec prin aceasta trauma cu capul plecat.Multumesc ca mi-ai aratat ca exista zile mai bune si ca nu trebuie sa mi le petrec cu ochii in lacrimi. Iti multumesc ca sunt nimic fara principiile mele.Multumesc ca mi-ai dat sansa de a avea alte intalniri, alte saruturi si sansa la o dragoste pura, curata.Multumesc ca m-ai adus in genunchi, ca mi-ai adus aminte ce gust are durerea, pentru ca fara durere nu m-as putea bucura de dulceata vindecarii. Fara rau, nu puteam vedea binele.Fara prezenta ta in viata noastra, nu as fi fi invatat sa respir din nou.Multumesc.Cu sinceritate,Femeia pe care ai ajutat-o sa-si gaseasca libertatea.”