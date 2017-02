Ultimul an au fost extrem de greu pentru familia. Pentru ca problemele de sanatate ale lui Viorel sunt din ce in ce mai grave, sotia lui,, a fost nevoita sa renunte la iesirile cu prietenele si sa stea in permaneta in casa, alaturi de fostul primar. De cand a fost diagnosticat cu un anevrism ce nu poate fi, viata celor doi s-a schimbat total, incepand sa aiba siscumpe si analizele, pe care da lunar mai bine de 15 milioane, i-au bagat in faliment pe sotii Lis, care nu mai duc traiul imbelsugat de altadata. Pe de alta parte, fostul primar are crize dese de amnezie, momente in care nu isi mai recunoaste nici sotia. Atunci cand a aflat ca este bolnav, medicii i-au explicat lui Viorel Lis care este fiecare pas al acestei boli, dar si cum ar putea ajunge.Timp de cateva zile, acesta nu a vrut sa stea de vorba cu nimeni, stand inchis singur in dormitor. Nici macar cu Oana nu a vrut sa discute. Intr-un final, atunci cand a acceptat dialogul, Lis i-a cerut sotiei sale sa divorteze: "El era constient de ce se va intampla si nu vroia sa o lase pe Oana sa se chinuie. Considera ca este prea tanara sa treaca prin asa ceva, motiv pentru care a vrut sa o alunge de langa el, sa o lase sa isi traiasca linistita viata.Oana, insa, nici nu a vrut sa auda. A inceput sa planga si i-a marturisit ca il iubeste si ca va fi alaturi de el pana la sfarsitul vietii. Atunci el a renuntat la ideea asta nebuneasca, iar Oana si-a dat seama ca sotul ei chiar o iubeste si ca este dispus sa se sacrifice oricand pentru ea", a declarat un apropiat al celor doi, pentru CANCAN.ro