Liviu Dragnea

care a realizat inainte de alegerile parlamentare un interviu cu liderul PSD Liviu Dragnea, in care acesta spune ca nu doreste sa vorbeasca despre un "bullshit" precum coruptia, posteaza pe internet clipul needitat al afirmatiei, comentand ca poate politicianul are "probleme in a-si aminti propriile cuvinte"."Colegii romani imi spune ca liderular fi insinuat public ca Radiul Public Elvetian produce stiri false. Sa presupunem ca are probleme in a-si aminti propriile cuvinte. Aici este un citat complet needitat a ceea ce a spus la finalul discutiei noastre despre, coruptie si viitorul Romaniei", scrie Urs Bruderer, pe Facebook, conform news.ro."Nu-mi place acest tip de dezbatere politica. Vreau sa discut despre problema, despre viitorul Romaniei, nu despre acest tip de poveste de bullshit, Rusia, coruptia, nu stiu, multe lucruri. Pentru ca nu putem folosi sansele Romaniei daca avem acest tip de dezbatere", spune Dragnea, in clipul needitat.Jurnalistul elvetian sustine ca discutia a avut loc in 22 noiembrie, la sediul PSD din Bucuresti.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, neaga veridicitatea inregistrarii difuzate de presa din Elvetia in care, intrebat despre problema coruptiei, spune ca este un "bullshit", afirmand ca el nu a folosit acea "succesiune de cuvinte" si nu a spus acele cuvinte, indicand ca inregistrarea a fost modificata si editata.Intrebat despre inregistrarea aparuta in presa elvetiana joi, Dragnea a negat ca a folosit acele cuvinte."Nu, nu discut asta. Eu nu am spus asa ceva. (...) Nu stiu ce au facut, ce au montat, eu nu pot sa spun asa ceva. Eu nici macar nu eram singur eu cu acei reporteri", a spus el.Ulterior, jurnalistii i-au prezentat liderului PSD inregistrarea si au difuzat-o in cadrul conferintei de presa, fiind intrebat daca este sau nu vocea lui pe inregistrare si daca a spus sau nu acele cuvinte."Nu facem jocul cu pixelul albastru, eu v-am spus ca eu nu am avut aceasta succesiune de cuvinte. Eu nu stiu fiecare cum le-a montat acolo", a raspuns Liviu Dragnea.