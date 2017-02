Juventus a castigat Derbiul Italiei

Juventus

"Derbiul Italiei", asa cum e numit duelul dintre cele doua mari formatii, a fost unul extrem de disputat, cu mari ocazii de ambele parti.Singura reusita a intalnirii i-a apartinut columbianului Cuadrado, care in ultimul minut al primei reprize l-a invins pe bravul Handanovic cu un sut senzational de la 25 de metri."Batrana Doamna" a razbunat astfel infrangerea din tur, de la Milano, si isi pastreaza avansul de 6 puncte in clasamentul din Serie A.In ceea ce-o priveste pe Inter, aflata la prima infrangere in campionat dupa 7 victorii consecutive, trupa "nerazzurra" coboara pe locul 5, cu 42 de puncte, la 12 puncte distanta de Juventus.Buffon - Lichtsteiner (Dani Alves '80), Bonucci, Chiellini - Cuadrado (Marchisio '71), Pjanic, Khedira, Alex Sandro - Dybala (Rugani '85), Higuain, Mandzukic.Handanovici - Murillo, Medel, Miranda - Candreva (Eder '58), Gagliardini, Brozovici (Kondogbia '58), D'Ambrosio - Joao Mario (Palacio '79), Perisici - Icardi.In prelungirile intalnirii, croatul Perisici a fost eliminat dupa ce l-a insultat pe arbitrul disputei.La conferinta de presa de dupa meci, antrenorul oaspetilor, Stefano Pioli, a reclamat doua lovituri de la 11 metri neacordate de arbitru: "Am pierdut pe o eroare a noastra. In viziunea mea am avut doua lovituri clare de la 11 metri, care n-au fost insa date".