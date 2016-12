Kelemen Hunor: UDMR nu va sustine suspendarea lui Iohannis

Kelemen Hunor

Acordul de colaborare parlamentara dintre UDMR si coalitia PSD-ALDE ramane valabil, insa in ceea ce priveste o noua nominalizare pentru functia de premier, Uniunea nu poate da un cec in alb nimanui, a declarat, miercuri, presedinte UDMR, Kelemen Hunor.



"Acel acord ramane valabil, fiindca este vorba despre o colaborare parlamentara si noi cand am spus ca asteptam nominalizarea am spus acest lucru in sensul de a sustine si votul de investitura. Votul de investitura si colaborarea parlamentara sunt doua lucruri, nu spun total diferite, dar totusi pot fi foarte bine separate si nimeni nu da un cec in alb nimanui, in politica in niciun caz. In momentul in care vom afla cine este nominalizarea coalitiei PSD-ALDE, vom putea spune daca sustinem investirea Guvernului. Oricum, ei au majoritate si fara noi, nu asta este problema, dar noi nu putem sa dam un cec in alb, ca s-ar putea sa vina cu o persoana cu care greu putem sa fim de acord din varii motive. De aceea mi se pare ca pozitia noastra este una extrem de corecta, transparenta si onesta", a afirmat Kelemen Hunor la Palatul Parlamentului.



El a adaugat ca presedintelui Klaus Iohannis ii permite Constitutia sa decida daca accepta sau nu o nominalizare pentru functia de premier, singura observatie pe care liderul UDMR o are de facut fiind ca respingerea lui Sevil Shhaideh ar fi trebuit argumentata.



"Eu sunt convins ca coalitia de guvernare PSD-ALDE, intr-un timp foarte rezonabil, va inainta alta propunere, pentru ca presedintele a recunoscut majoritatea, nu a cerut propuneri nici de la PNL, nici de la USR, nici de la UDMR, nici de la PMP. Sunt convins ca ei vor veni cu alta propunere azi, maine, poimaine. Nu exista niciun articol constitutional pe care se poate construi o initiativa de suspendare a presedintelui, eu nu vad acel articol care ar fi fost incalcat de presedinte. Suspendarea nu este fezabila si nici nu am sustine un astfel de demers", a mai declarat Kelemen Hunor.



Liderul UDMR a mentionat ca nu se poate discuta acum despre o criza politica in Romania, dar ca liderii coalitiei de guvernare si presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa aiba o discutie si impreuna sa gaseasca o solutie de coabitare.