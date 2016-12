Klaus Iohannis amana anuntul in privinta desemnarii premierului - surse

Klaus Iohannis 1

considera propunerea de nominalizare pentru functia de premier a PSD-ALDE - Sorin Grindeanu - mai buna decath, afirma surse din Administratia Prezidentiala, citate de Agerpres.Potrivit acestora, seful statului nu va anunta in cursul zilei de astazi decizia privind desemnarea primului ministru, cel mai probabil Guvernul urmand sa fie investit in luna ianuarie.Sursele au mai sustinut ca relatia presedintelui Iohannis cu viitorul premier va fi una de coabitare.In ceea ce priveste motivul pentru respingerea nominalizarii initiale a PSD-ALDE - Sevil Shhaideh - ca premier, sursele citate au aratat ca acestea au constat in "ratiuni geostrategice" si nu au fost respectate procedurile de partid.Totodata, au adaugat sursele citate, seful statului i-a anuntat pe liderii celor doua partide, printr-o scrisoare, de refuzul sau, concomitent cu anuntul de la Palatul Cotroceni.Presedintele Klaus Iohannis a avut joi, in jurul ore 12.00, o intrevedere cu, propunerea PSD-ALDE pentru functia de premier.