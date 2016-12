Klaus Iohannis amana pana dupa Craciun desemnarea viitorului premier

Klaus Iohannis 1

"Consultarile s-au incheiat dupa doua zile, am avut in cursul acestor consultari doua propuneri pentru functia de prim-ministru, PSD a propus-o pe doamna Shhaideh, iar PMP pe domnul Tomac.Intre timp s-a constituit o coalitia majoritara in Parlament, formata din PSD si ALDE. In consecinta in zilele urmatoare voi avea discutii pe aceasta tema, iar desemnarea va avea loc dupa Craciun.Si-n acest context, dati-mi voie sa va spun Sarbatori fericite!"