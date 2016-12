Klaus Iohannis il primeste pe Sorin Grindeanu la Cotroceni, la ora 12.00

Klaus Iohannis 1

va discuta la Cotroceni cu, propunereapentru postul de premier, anunta purtatorul de cuvant al Presedintelui. Intalnirea dintre cei doi va avea loc la ora 12.00.Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, joi, la Palatul Cotroceni, cu Sorin Grindeanu, propus de PSD-ALDE pentru functia de premier, a declarat pentru Agerpes Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al sefului statului.Intalnirea va avea loc la ora 12.00.Propunerea oficiala a aliantei PSD-ALDE a ajuns la Cotroceni inca de miercuri seara, lucru confirmat de purtatorul de cuvant al Presedintelui. Klaus Iohannis ar putea face astazi anuntul privind desemnarea viitorului premier, dupa intalnirea cu Soriun Grindeanu.Sorin Grindeanu este noua propunere a coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim ministru, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, intr-o conferinta de presa.Sorin Grindeanu este noua propunere a PSD-ALDE pentru functia de prim ministru. "E o mare responsabilitate si o simt in spate. Am avut o rugaminte in fata colegilor din Comitetul Executiv National si fata de presedintele Liviu Dragnea de a-mi fi alaturi, fiind cel care a coordonat echipa si care a facut acest program de guvernare pentru a ajuta la implementarea acestuia. E simplu, pentru ca e foarte clar, pe etape, dar si complicat pentru ca este un program complex. De aceea aceasta propunere de a-mi fi tot timpul alaturi si de a ma ajuta, daca propunerea va fi acceptata de presedintele Iohannis", a spus Sorin Grindeanu, adaugand ca nu are niciun dosar penal si nicio relatie cu serviciile. "Eu sunt banatean, nu ard etapele, si am primit votul colegilor mei. Vom vedea in zilele urmatoare cum se vor desfasura lucrurile", a spus Grindeanu.