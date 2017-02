L-au executat in secret! Vesti proaste din Malaezia, unde e inchis Ionut Gologan

Ionut Gologan, tanarul roman condamnat la moarte in Malaezia pentru trafic de droguri, primeste vesti tot mai negre de la autoritatile de acolo.Desi autoritatile romane au facut tot posibilul pentru a-l ajuta, incercand macar sa ii comute pedeapsa si sa il aduca in Romania unde sa fie inchis intr-un penitenciar in cazul in care nu se putea eliberarea definitiva, lucrurile par sa mearga tot mai mult intr-o directie nefericita pentru Gologan, in pofida tratativelor care au loc intre Romania si Malaezia.Un alt barbat inchis in acelasi penitenciar, originar din Nigeria, cu o pedeapsa capitala primita tot pentru trafic de droguri, a fost executat in secret, in pofida faptului ca s-au facut presiuni internationale incredibile in ultimul an pentru abolirea condamnarilor la moarte in Malaezia, scrie Cancan.