sanziana buruiana

a transmis un mesaj legat de fiica ei, extrem de emotionant.Sanziana Buruiana s-a schimbat complet de cand s-a maritat si a adus pe lume o fetita. Nevasta lui Nicolae Zuluf e femeie la casa ei cu acte in regula.Acum, la aproape doi ani de cand este mamica, Sanziana Buruiana a facut o analiza a vietii sale de cand o are pe fiica sa, Izabela.„De cand am devenit mama trebuie sa impartasesc cu voi ca am invatat foarte multe lucruri de la cea mica… Este uimitor cum ghindocul tau de nici un metru inaltime este o sursa uriasa de invataminte…Am invatat ce e rabdarea: da… nu era pe lista de calitati inainte sa devin mama dar am invatat sa fiu rabdatoare… totul a inceput cu noptile in care dormeam iepureste sa fiu atenta cand ii este foame, zilele in care nu mai aveam timp sa stau la masa si nici macar sa fac un dus, au continuat episoadele cand a inceput diversificarea si se murdarea mereu cu mancarik,apoi coloratul peretilor si acum perioada din jurul varstei de 2 ani cand il iau pe „nu” in brate si trebuie sa-i explici calm anumite lucruri, sa ascultam impreuna cantecele ,sa numaram elefantii care se leaga pe o panza de paianjen si tot asa…Sa ma bucur de lucruri marunte,sa fiu vesela sa ma bucur de viata! Inainte copila de mine se distra in cluburi si in concedii luxoase, acum ne bucuram impreuna sa stam in parc la nisip, sa adunam ghinde, sa sarim prin balti si sa radem foarte mult impreuna…. indiferent cat sunt de obosita sau nemancata zambetul nu-mi lipseste, veselia ei ma face sa zambesc mereu si imi da putere… Ne bucuram de lucruri simple de natura de animalute…Ca banii nu cumpara fericirea: mai repede ne facem de lucru cu un castron din bucatarie, creioane colorate si o hartie decat cu jucarii sofisticate de care se plictiseste in 5 minute….Am invatat ce inseamna Toleranta si cat de puri si inocenti se nasc copilasii: lor nu le pasa ca esti roman, maghiar, chinez…nu le pasa cum esti imbracat, cum arati, ca ai trei ochi sau nu ai o mana…. Iza s a imprietenit cu toti copiii, i-a imbratisat si a dansat cu ei, ba chiar si cu un om al strazii i-a dat din biscuitii ei… Iubeste toate vietatile pamantului, pasari, pisici, catei, nu o intereseaza daca sunt de rasa sau maidanezi, ea ii mangaie si ii iubeste pe toti in egala masura si ii striga *ham ham* fara a face discriminare. Ma emotioneaza pana la lacrimi puritatea asta a ei, a celor mici.Sa o iau incet sa nu ma mai grabesc: stim cu totii cat de agitat este ritmul zilelor noastre, inainte eram mereu pe graba tot ce faceam era contra cronometru, uitam de tot ce era in jurul meu si aveam timp 0 pentru apropiati…. De cand s a nascut Iza am cam uitat de ceas, dormim cand ne e somn mancam cand ne e foame…. Nu de multe ori s-a intamplat ca un drum de 5 minute sa-l facem in 30. Si recunosc cateodata ma enervez ca trebuie sa mirosim chiar fiecare floare sa cantam *am 10 degetele *, sa urcam si sa coboram toate scarile carere le intalnim in drum… dar apoi ma intreb de fapt unde ne grabim? Si apoi intru in ritmul ei o iau incet si ma bucur ca nu mai sunt contracronometru si ca pot admira cum creste firul ierbii cum mananca porumbeii, ma bucur ca am timp sa observ lucruri pe langa care treceam si nici nu le zaream inainte…Sa mananc si sa traiesc mai sanatos: odata cu alaptarea am renuntat la bautrurile carbogazoane am inceput sa mananc mai sanatos, mai mult mancare facuta in casa si asta m-a ajutat si sa slabesc sa revin cat de cat la silueta de dinainte de sarcina.. asa ca in concluzie multe lucruri am invatat de la cea mica, mult mai multe ca cele pe care le-am enumerat, ma uimeste zilnic cu inteligenta ei, cu memoria pe care o are ea, stie tot ce se afla in casa, care sunt lucrurile mele ale tatalui si bunicilor,,stie sa si duca ambalajele la gunoi,,stie sa-mi dea sa mananc cu lingurita, sa-si puna lucrurile la loc si mai presus de toate sa aiba dragoste de Dumnezeu si pupe icoanele cu foc si sa stea in genunchi cand spunem rugaciunea de seara…. Si asta la doar un an si 9 luni… Este inceputul lucrurilor minunate pe care le invatam de la cei mici si sa nu uitam sa fim copii sa ne bucuram de fiecare clipa, de fiecare raza de soare, de fiecare intamplare si de toate momentele in care suntem cu cei dragi”, a spus ea.