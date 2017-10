accident 1

Potrivit OLT-ALERT, care citeaza rude ale fetei, tanara urmeaza sa fie inmormantata duminica, 22 octombrie.Desi medicii banuiau ca pacienta de 18 ani, tinuta in viata doar cu ajutorul aparatelor medicale, nu mai are nici o sansa de supravietuire, medicii de la „Bagdasar Arseni” i-au mai facut, miercuri, o ultima investigatie medicala dupa care i-au confirmat tatalui fetei ca ea se afla, de fapt, in moarte cerebrala.„Este moarta fiica mea. Medicii banuiau ca e in moarte cerebrala, dar alaltaieri si ieri i-au facut o noua investigatie pentru ca trebuiau sa imi dovedeasca si mie ca se afla in moarte cerebrala. I s-a rupt trunchiul cerebral, creierul s-a stins pe etape. Nu a mai avut nici o activitate cerebrala. Oricum, ii murea si inima astazi, pentru ca la 24 de ore de la moartea cerebrala ii moare si inima. Si decat sa moara si sa putrezeasca rinichii si ce se mai poate recupera, mai bine sa le foloseasca alti copii, sa traiasca”, a spus, pentru OLT-ALERT, tatal fetei.„Este o durere inimaginabila pentru un parinte sa isi inmormanteze copilul. Cand iti moare o sora, un tata, o mama este altceva. Cand se intampla insa un necaz ca asta, iti imaginezi cat e de rau, dar nu poti sa simti ce simte un parinte”, a mai spus, rapus de durere, tatal tinerei.In accidentul in care a fost ranita tanara (7 octombrie) au fost implicate doua autoturisme, o autoplatforma si cinci persoane. Evenimentul rutier s-a petrecut pe strada Nicolae Balcescu din Bals, dupa ce un sofer a iesit cu masina din parcarea unui supermarket fara sa se asigure. Impactul dintre autovehicule a fost atat de puternic, incat masina in care tanara de 18 ani se afla in calitate de pasager (cea care circula regulamentar), s-a rasturnat pe o parte, fata, aflata pe scaunul din dreapta-fata, ramanand incarcerata in autoturism.Imediat dupa accident, tanara a intrat in coma din cauza traumatismelor grave suferite si a fost transportata la Spitalul Clinic de Urgenta Craiova. De aici, pacienta a fost transferata cu un elicopter la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucuresti, unde i s-au mai gasit, in afara de traumatismul la cap, si alte traumatisme la nivelul splinei, care i-a fost scoasa, si la nivelul plamanilor.Tanara, care implinise 18 ani in luna ianuarie si era singurul copil al familiei, va fi inmormantata duminica. Dumnezeu sa o odihneasca!