Laura Codruta Kovesi, audiata in CSM dupa controlul la DNA

Laura Codruta Kovesi 1

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Sefa DNA are in raport cinci sesizari ale Inspectiei Judiciare pentru abateri disciplinare printre care obstructionarea activitatii inspectorilor judiciari.trebuie sa dea explicati si despre achitarile halucinante.In 2016 inspectorii au descoperit 37 de dosare in care 134 de inculpati au fost achitati definitiv pentru ca faptele fie nu existau, fie nu erau prevazute de legea penala.