Laura Nureldin, dupa nominalizarea lui Sevil Shhaideh: Am fost numita cioara, maimuta

Laura Nureldin

a comentat criticile venite dupa nominalizareapentru functia de”Imi iau o pauza de la Craciunul meu declarat anticipat, ca sa remarc ca e suficient sa fie propusa premier o femeie nascuta, traita si scolita in Romania, dar musulmana si cu nume oriental, ca sa iasa rabufnirile rasisto-xenofobe din oameni. Si imi aduc aminte ca ma numesc Laura Anca Mariam NURELDIN. Si ca, desi sunt nascuta in Romania, din mama romanca, desi sunt crestina ortodoxa, desi muncesc si platesc taxe bugetului Romaniei, am fost numita de nenumarate ori cioara, maimuta, mi s-a sugerat intr-o maniera deloc politicoasa sa ma duc inapoi (?) in Africa si cate si mai cate... Incep sa cred ca romanul deschide usa strainilor, intr-adevar. Dar numai ca sa dezlege cainii”, a scris Laura Nureldin pe Facebook.