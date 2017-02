Legea conversiei creditelor in franci elvetieni este neconstitutionala, a anuntat CCR

Curtea constitutionala

Magistratii CCR au admis, astfel, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Guvernul Ciolos in toamna.Principalul motivul pentru care CCR a declarat legea neconstitutionala este "incalcarea principiului bicameralismului", a aratat presedintele Curtii."Legea (conversiei creditelor in franci elvetieni - n.red.) nu corespunde niciunor directive europene", a mai spus Valer Dornean, adaugand ca in acest moment se aplica actele normative in vigoare in cazul persoanelor care au astfel de credite.O decizie a CCR era asteptata inca din luna noiembrie, dar a fost amanata de judecatori in mai multe randuri."Am amanat-o pentru acea formula magica, pentru examinarea mai adanca a problematicii si pentru a da o decizie care sa fie si in consonanta, nu in sensul solutiei finale a admiterii sau respingerii, cu analiza pe care am facut-o acolo (Legea darii in plata - n.red.) cu privire la retroactivitate, cu privire la impreviziune, daca se aplica si aici sau nu. N-am mai cerut nimic, doar simtim nevoia unei aprofundari a motivelor pentru care vom da o solutie sau alta", a precizat ultima data presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu.Sesizarea a fost trimisa de Guvernul Ciolos la Curte pe 24 octombrie, dupa adoptarea de catre Parlament a legii care prevede conversia creditelor in franci elvetieni la cursul de la data acordarii.Executivul a apreciat ca legea opereaza retroactiv, dar a dat aviz pozitiv proiectului in conditiile in care ar fi fost incluse mai multe prevederi cu caracter social, precum un grad de indatorare si un plafon.Guvernul a considerat ca aplicarea legii si la creditele in derulare contravine principiului neretroactivitatii si previzibilitatii legii, consacrate de Constitutie. Pe de alta parte, spune ca aceste principii pot fi incalcate, daca exista un temei social, potrivit unui punct de vedere transmis Camerei Deputatilor anterior adoptarii proiectului.Cabinetul Ciolos a cerut ca legea sa fie aplicata doar persoanelor fizice consumatori, cu credite de pana la 150.000 de euro (echivalent in franci elvetieni) si cu un grad de indatorare de peste 50% din veniturile nete. Deputatii au adoptat insa proiectul in unanimitate, fara a tine cont de opinia Executivului.Obiectiile Guvernului exprimate in dialogul cu Parlamentul au fost reluate in sesizare."Guvernul a avizat pozitiv in Parlament legea conversiei in franci elvetieni in conditiile in care forma votata ar fi pastrat caracterul social al initiativei parlamentare. Legislativul insa nu a tinut cont de aceasta opinie transmisa de Guvern si legea adoptata a depasit cadrul social motiv pentru care Guvernul contesta aceasta forma la CCR", a aratat Executivul.Initial, la propunerea lui Viorel Stefan, atunci presedintele Comisiei de finante-banci, astazi ministru al Finantelor, deputatii au introdus conditia privind gradul de indatorare, precum si un plafon de 250.000 de franci elvetieni, insa, dupa dispute politice si cu debitorii cu credite in franci elvetieni, modificarile au fost retrase.