Lia Olguta Vasilescu si-a luat consilier un fost reporter de INVESTIGATII de la Digi 24

Lia Olguta Vasilescu

, a facut o achizitie de ultima ora, din presa.este noul Consilier al ministrului Muncii. Vasilcoiu se ocupa de partea de comunicare si coordoneaza activitatea Biroului de Presa al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale."Dupa 17 ani in presa, consider ca este o provocare sa lucrez si de cealalta parte a "baricadei". Cu atat mai mult cu cat merg sa lucrez cu un ministru care a fost, el insusi, ziarist. Nu stiu daca foarte multa lume stie, dar Lia Olguta Vasilescu si-a inceput, ca si mine, cariera in presa. Cum a fost prima mea sefa, iata ca a ajuns sa fie si ultima.", a spus Vasilcoiu, contactat de Paginademedia.ro.Jurnalistul Cristian Vasilcoiu lucreaza in presa de la inceputul anilor 2000, mai intai ca reporter in presa locala de la Craiova, la Cuvantul Libertatii, Jurnalul de Oltenia si corespondent local pentru Jurnalul National. In 2006, el a devenit jurnalist la Gardianul, urmand ca un an mai tarziu sa treaca la Adevarul, iar dupa doi ani, in 2008, devine reporter la Evenimentul zilei.In 2012, Cristian Vasilcoiu a trecut de la presa scrisa, la televiziune, cand a inceput la Realitatea TV. Tot la Realitatea TV el a facut pentru scurt timp si o emisiune despre justitie, In ultima instanta. A mai lucrat la B1 TV, tot reporter, Libertatea si Profit.ro.In ultima an, Vasilcoiu a fost reporter de investigatii la emisiunea Romania furata de la Digi 24, post pe care l-a parasit la inceputul acestui an.