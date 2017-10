Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Nici nu si-a inceput bine recitalul, ca au si inceput o mare parte din cei prezenti in public sa arunce cu... fructe in Lidia Buble! Dupa cea de-a treia piesa si mai multe apeluri disperate, iubita lui Razvan Simion a decis ca este de ajuns calvarul indurat si a parasit scena, fiind insotita de politie pentru a o proteja."Duminica seara, in jurul orei 22.20, la serbarile toamnei, Lidia Buble a parasit scena pe care sustinea un recital la sarbatorile Mizilului, dupa ce in aceasta s-a aruncat cu fructe din public in acea seara, aducand apoi acuze la adresa organizatorilor. Evenimentul neplacut pune localitatea intr-o lumina proasta dupa ce, in anii 2000, primarul de atunci lansase vorba ca este un oras bolnav de SIDA, ca sa il poata declara zona defavorizata. In urma acestui eveniment neplacut sigur va fi catalogat ca un oras majoritar tiganesc.A cantat doar trei melodii. Nu a mai revenit, a plecat flancata de politia locala. S-a aruncat prima data in timpul celei de a doua melodii, aceasta a criticat autorul, s-a aruncat si in timpul urmatoarei, a terminat melodia, a multumit pentru comportamentul autorilor si a coborat de pe scena si a plecat", a declarat un martor prezent la concert