Decizii importante luate desi-a anuntat colegii despre masurile drastice pe care intentioneaza sa le ia.”Asa cum v-am spus cand am semnat listele, am semnat pentru fiecare. Nu voi tolera absente de la serviciu. Functia de parlamentar este o functie publica. 84% din Camera Deputatilor si 85% din Senat sunt nume noi. Dar si pentru colegii mai vechi este valabil. Nu va fi un concurs de plecat in strainatate. in schimb de experienta. Nu cred ca a spus cineva in aceasta campanie ca sa va voteze ca sa plecati in strainatate. Tara este intr-o situatie extrem de nefericita, milioane de oameni care nu au bani. O tara divizata care are nevoie de crestere economica sustenabila si de mai multi bani in buzunarele romanilor, care are nevoie de un sistem de sanatate eficient, de un sistem de educatsie performant, de infrastructura, de venituri decente, de pensii mai mari, pentru asta si Guvernul si Parlamentul trebuie sa munceasca. Nu voi accepta deplasarea niciunui coleg, cel putin in primele sase luni de zilei. De asemenea, vom mari perioada de lucru saptamanala a Parlamentului. In weekend, veti avea intr-adevar activitate in teritoriu”, a declarat Dragnea in conferinta de presa."Asa cum am spus mai demult, mi-am depus demisia in asa fel incat sa am mai putin cu o zi din acest mandat, pentru ca nu vreau ca eu sa beneficiez de prevederile legii prin care se stabilesc indemnizatii speciale pentru parlamentari atunci cand ies la pensie. As vrea sa fie bine inteles acest semnal de catre toti parlamentarii, in special de parlamentarii noi - o sa le spun si colegilor mei la grupuri - nu voi mai accepta, ca presedinte al partidului, ca in acest Parlament sa se initieze sau sa se adopte vreun act normativ prin care se stabilesc privilegii sau beneficii grase pentru parlamentari. Intai masuri pentru cei care ne-au ales si abia la final pentru cei care sunt alesi", a mai afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca si la finalul mandatului de deputat care a inceput marti isi va da demisia."M-as fi asteptat, de asemenea, si de la cei trei presedinti - Raluca Turcan (PNL), Traian Basescu (PMP) si Nicusor Dan (USR) -, care anuntau ca fac demersuri sa imi invalideze mandatul sa faca astfel de gesturi. Ar fi putut sa faca acelasi lucru si sa arate ca nu sunt ipocriti. Au criticat aceasta lege la vremea respectiva spunand in spate colegilor mei ca ei critica pentru ca asa au ordin de la partid, dar ei vor sa beneficieze de aceasta lege", a mai sustinut Dragnea.