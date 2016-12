Liviu Dragnea, mesaj clar pentru Iohannis, dupa amanarea acceptarii lui Sevil Shhaideh in scaunul de premier

Liviu Dragnea

"Am luat nota de anuntul presedintelui cu privire la posibila desemnare a unui premier dupa Craciun. Unii se misca mai greu. Noi la Parlament ne-am organizat ca-n 48 de ore sa fim gata cu Guvernul. Imi pare rau ca anuntul nu a fost facut astazi, fiecare cu ritmul lui. Avertizez Guvernul sa nu mai adopte decat masuri organizatorice, sa nu mai faca angajari prin ministere. Am aflat de la televizor, probabil presedintele vrea sa discute cu doamna Sevil Shhaideh, pe noi ne interesa ca acest Guvern sa fie instalat in acest an. Noi eram pregatiti sa instalam acest guvern in acest an. Acesta era obiectivul: sa avem un guvern instalat pana pe 31 decembrie. Eu am ascultat cu atentie ce a spus presedintele, a mentionat constituirea unei majoritati largi, nu are sens sa faca alte propuneri. Sigur, doamna Shhaideh e singura varianta. E unica. Cred ca doamna Shhaideh vrea sa vorbeasca presedintele. Sper! Daca o va numi pe doamna Shhaideh, nu are sens o discutie despre suspendare. Daca vreun alt membru PSD va accepta propunerea presedintelui de a fi premier, va fi exclus din partid", a declarat presedintele PSD,