Loredana Groza a fost interzisa la TV: "Am pierdut tot"

Loredana

a povestit un moment mai nefericit din viata ei. Vedeta a simtit in acest moment ca pierde tot. Una dintresale a fostlasi"Un alt moment care a fost intr-un fel negativ, dar care mi-a dat o alta viziune asupra a ceea ce am de facut si a fost o schimbare radicala in viata mea, a fost momentul in care am aflat ca desi aveam cel mai de succes album din Romania, primul meu album, "Buna seara, iubite", am fost interzisa la televiziune si la radio.Faptul ca nu mai puteam sa comunic decat prin concerte si live... a fost o perioada destul de trista in viata mea(...) Faptul ca am pierdut tot si ca am luat-o de la zero dupa Revolutie, ca orice alt roman pana la urma, a fost o lectie de viata incredibila, si m-a pregatit pentru viitor",a declarat Loredana intr-o emisiune TV.