Lovitura fantastica data de Real Madrid: Va ajunge cel mai bogat club din lume

lovitura

si-a vandut drepturile de imagine pe internet pe urmatorii 10 ani in schimbul sumei de 500 de milioane de euro, anunta cotidianul El Confidencial.Compania americana Providence Equity Partmers e cea care le va plati madrilenilor cate 50 de milioane de euro pe an in urmatorii 10 ani.Conform ziarului de casa al madrilienilor, AS, in urma acestei tranzactii, campioana Spaniei va deveni cea mai bogata echipa din lume, depasind incasari de 500 de milioane de euro pe an.In 2016, madrilenii au ocupat pozitia a 3-a in acest top, in spatele celor de la Manchester United si rivalei FC Barcelona.1.35 milioane de unici are zilnic site-ul oficial al madrilenilor, fiind cel mai accesat din lume.