LPF anunta ce echipe vor fi depunctate si cine scapa de pedeapsa

Este vorba despre ASA Targu Mures si Pandurii Targu Jiu, care vor fi penalizate cu trei puncte, conform unui anunt facut de directorul de comunicare Marius Mitran.In schimb, Mitran spune ca Gaz Metan Medias va scapa de pedeapsa deoarece echipa careia ii datora bani nu mai exista."Din datele pe care le avem noi, Gaz Metan are toate sansele sa scape de depunctare. Echipa din Bulgaria careia avea sa ii plateasca datoria nu mai exista. Ei nu aveau unde sa plateasca, clubul nu mai exista", a afirmat Mitran la postul Sportro.De asemenea, Mitran a precizat ca ACS Poli Timisoara va ramane doar cu sase puncte penalizare din cele 14 de la inceputul campionatului."8 puncte sunt pentru ca nu a indeplinit baremul sezonul trecut pentru o echipa care retrograda in Liga a 2-a. Dar ei, practic, nu au retrogradat. Timisoara are sanse mari sa isi castige aceste 8 puncte la TAS. Verdictul se va da in aceasta iarna", a mai spus Mitran.