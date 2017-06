Ma numesc Natalia. Am 23 de ani si sunt intr-o relatie de aproape 2 ani. Prietenul meu e un o minunat. Locuim impreuna intr-o alta tara. Din decembrie, a inceput sa nu prea mai mearga relatia. Pe la sfarsitul lui decembrie m-am indragostit de un baiat care e alta religie, deloc agreata de europeni. Prietenul meu a cam inceput sa simta ca ceva nu e in regula cu mine, eu nu am recunoscut deloc. Lucrez acolo unde e cazat. Pana la urma m-am culcat cu acel baiat. A aflat si prietenul (de la mine).In zilele in care era inca tensiune intre noi, am aflat ca sunt insarcinata. Era si bucurie si tristete. Partea proasta e ca nu pot sa il scot din cap deloc orice as face. O perioada nu m-am mai dus acolo la lucru, doar ca sa nu il mai vad (cerusem alt obiect de curatenie). Baiatul acela a spus sa mai incerc cu prietenul meu… si iar sa incerc. M-a pus sa ii promit ca nu am sa renunt usor la 2 ani de relatie… Trei-patru luni, el ma poate astepta si, daca chiar nu merge cu prietenul meu, atunci sa il caut, el va fi aici. Nu a fost o zi sa nu ma gandesc la el. Nu am mai vorbit deloc de vreo 2 luni cu acel baiat. Ii spusesem sa ma blocheze in telefon ca altfel nu am sa rezist sa nu il caut.Nu am vorbit mult… vreo 2 saptamani… dar nu pot sa imi dau seama, ma simt parca au fost 4 ani… In schimb, eu si prietenul meu locuim in continuare impreuna, m-a iertat si vrea sa facem un test de paternitate. Sunt de acord. Dar ma doare sufletul ca nu pot sa stau cu el asa… orice ar face pt mine, parca imi este tot una… Daca ne certam, ma doare ca si cum doar el ar exista. Am inceput sa ma controlez, sa nu mai arat emotiile cand vin acasa. Nu ma pot muta singura. Nu am sa ma descurc. Plus, fiind insarcinata, am nevoie de cineva pe perioada sarcinii. As vrea sa ma duc sa vorbesc cu acel baiat (care e mai mic decat mine), sa stiu de el cum este. Dar imi este rusine. Stiu ca trebuie sa ma gandesc la binele copilului. Si copilasul e al prietenului. Cu acel baiat a fost neprotejat, dar nu a ejaculat in mine si dupa nu am mai continuat. Cam de la inceputul relatiei cu prietenul meu a fost neprotejat si a ejaculat in mine, dar, pana acum, n-am ramas insarcinata. Si el a trecut peste asta cat de cat, nu imi arata, nu imi spune, dar stiu ce e in sufletul lui. Am facut planuri de nunta etc. Sincer, la orice as renunta oricand pentru baiatul acela. Dar, pe partea cealalta, imi este frica de faptis ci nu stiu cand voi mai gasi un alt om minunat ca prietenul meu.Adela raspunde:Draga Natalia,Intr-adevar, prietenul tau este un om minunat. Nu stiu cati barbati ar da dovada de o asemenea intelegere in situatia pe care o descrii. Prin urmare, merita sa ramai langa el, orice ar fi, daca si el este de acord. Daca ti-a cerut test de paternitate, fa-l. Asta o sa-l linisteasca si pe el, daca spui ca tu esti sigura ca el este tatal. Cat despre celalalt baiat – care, la randul lui, da si el dovada de intelegere, nu stiu ce le faci! – mai bine il lasi in pace. Daca el a acceptat sa te blocheze ca sa nu-l mai suni, cu toate ca spune ca te iubeste, inseamna ca poate trai si fara tine, bine mersi. E frumos din partea ta ca te ingrijesti si de sentimentele lor, dar acum trebuie sa te focalizezi asupra rolului de mama pe care il vei avea de jucat din plin, de acum inainte. E posibil sa ramai si singura, pentru ca nu se stie ce-l poate apuca si pe prietenul tau minunat. Cine stie, daca el a dat dovada de atata toleranta fata de tine, s-ar putea intr-o zi sa vina la tine si sa-ti ceara aceeasi atitudine si pentru el. Daca, sa zicem, se indragosteste si el de altcineva, ce-o sa faci? Prin urmare, cel putin interior, trebuie sa-ti gasesti o stare de independenta, astfel incat sa poti renunta oricand la oricare dintre ei. Iar copilul sa fie mereu pe primul loc.sursa:STIRILERNL.RO