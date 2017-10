„M-am indragostit doar o data, la 26 de ani”. Motivul pentru care Corinei Chiriac ii e mai bine singura

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

(66 de ani), interpreta pieselor de succes ”, ”” sau ””, a vorbit, zilele trecute, la emisiunea ”La radio cu Andreea Esca”, de la Europa FM, despre unica ei dragoste neimplinita. N-a pronuntat numele barbatului, doar a soptit ca e strain, insa toata lumea stie ca marea ei iubire a fost celebrul artist cehSolista este singura si acum, la 66 de ani. Nu se plange, ba chiar e de parere ca, decat o relatie grea, cu certuri, si lipsita de iubire, mai bine lipsa. Corina Chiriac a vorbit despre barbatul care i-a ajuns la suflet, in urma cu 40 de ani: “M-am indragostit o singura data in viata, la 26 de ani. Mi-am dat seama ca iubesc pentru ca aveam un nod in stomac, ma fastaceam cand il vedeam. Va dati seama, eu, care sunt o vorbareata, nu mai ziceam nimic. E tampita chestia asta cu indragosteala. Mi-era dor, varsam o lacrima. Apoi, mi-am dat o palma si am zis: «Alo!»”. Muzica a apropiat-o pe Corina Chiriac de marea ei iubire, cantaretul ceh Karel Gott.Solista l-a intalnit si s-a indragostit de artistul care in anii tineretii era idolul femeilor de pe intreg mapamondul, in timpul unui festival de muzica din Cehoslovacia, unde ea ne reprezenta tara. Incepand cu 1973, superba artista a efectuat turnee in Polonia, URSS si Cehoslovacia, dar si in RDG, unde a sustinut 25 de concerte. In anii urmatori a fost prezenta la Festivalul “Decenska Kotva” din Cehoslovacia (1974), Festivalul “Orfeul de aur” din Bulgaria (1975), Festivalul “Lira Bratislavei” din Cehoslovacia (1976), Festivalul de la Poznan – Polonia (1978).Corina Chiriac (66 de ani), interpreta pieselor de succes ”Strada Sperantei”, ”Inima ta” sau ”O clipa de sinceritate”, a vorbit, zilele trecute, la emisiunea ”La radio cu Andreea Esca”, de la Europa FM, despre unica ei dragoste neimplinita. N-a pronuntat numele barbatului, doar a soptit ca e strain, insa toata lumea stie ca marea ei iubire a fost celebrul artist ceh Karel Gott.Solista este singura si acum, la 66 de ani. Nu se plange, ba chiar e de parere ca, decat o relatie grea, cu certuri, si lipsita de iubire, mai bine lipsa. Corina Chiriac a vorbit despre barbatul care i-a ajuns la suflet, in urma cu 40 de ani: “M-am indragostit o singura data in viata, la 26 de ani. Mi-am dat seama ca iubesc pentru ca aveam un nod in stomac, ma fastaceam cand il vedeam. Va dati seama, eu, care sunt o vorbareata, nu mai ziceam nimic. E tampita chestia asta cu indragosteala. Mi-era dor, varsam o lacrima. Apoi, mi-am dat o palma si am zis: «Alo!»”. Muzica a apropiat-o pe Corina Chiriac de marea ei iubire, cantaretul ceh Karel Gott.Solista l-a intalnit si s-a indragostit de artistul care in anii tineretii era idolul femeilor de pe intreg mapamondul, in timpul unui festival de muzica din Cehoslovacia, unde ea ne reprezenta tara. Incepand cu 1973, superba artista a efectuat turnee in Polonia, URSS si Cehoslovacia, dar si in RDG, unde a sustinut 25 de concerte. In anii urmatori a fost prezenta la Festivalul “Decenska Kotva” din Cehoslovacia (1974), Festivalul “Orfeul de aur” din Bulgaria (1975), Festivalul “Lira Bratislavei” din Cehoslovacia (1976), Festivalul de la Poznan – Polonia (1978).Aceasta era exact perioada in care inima Corinei batea tare-tare pentru sarmantul solist Karel Gott, acum in varsta de 78 de ani. Cei doi se vedeau de fiecare data cand ea trecea granita. Totul a fost frumos intre ei pana in 1983, cand Corinei Chiriac i s-a luat pasaportul. Atunci, sustin apropiatii ei, s-ar fi incheiat si povestea acestora de dragoste. Intrebata de Andreea Esca, la emisiunea ei, de la Europa FM, daca mai exista totusi posibilitatea sa ii pice vreun barbat cu tronc, Corina a fost categorica: ”Pot sa va dau in scris ca nu se va mai intampla. Am alte prioritati, muzica. Ma simt bine asa, ia uitati-va la mine, arat bine, n-am nici o operatie estetica, pe cautate. A te indragosti, a iubi si a face o familie sunt lucruri care nu merg impreuna. Sunt Scorpion, sunt lucida. Muzica ma implineste. Am vazut atatea vieti distruse din cauza iubirii, incat nu-mi doresc asa ceva”.A fost casatorita cinci ani cu Virgil AnastasiuCorina a bifat totusi un mariaj, cu Virgil Anastasiu, pe care l-a cunoscut peste Ocean.”In America am stat cativa ani, am lucrat ca agent imobiliar, castigam cat sa o duc bine, nu neaparat foarte bine. Acolo m-am si maritat cu Virgil, care se nascuse in Constanta. Ne-am intors in Romania cand am aflat ca parintii nostri s-au imbolnavit”, a mai adaugat solista. Cei doi au fost casatoriti in perioada 1992-1997.Artista a povestit, intr-un interviu la Kanal D, motivul pentru care a ajuns la divort: ”Barbatii sufera de nevoia absoluta de putere. Unul dintre motivele pentru care m-am casatorit tarziu si am divortat repede a fost si acela de a nu intra la un fals stapan. De a nu ma lasa de bunavoie la dispozitia unui barbat care-si varsa frustrarile personale sau profesionale pe mine. De a nu fi mintita, cu o gelozie jucata, pentru a fi manipulata in cele mai nevinovate intentii de a trai civilizat!”. Barbatul a laudat-o mereu pe solista: ”Era cuminte, era casnica, avea grija de gospodarie, ma astepta cu mancare calda”.