scrisoare

Neintelegerile ori discutiile in contradictoriu dintre parteneri care duc la o separare definitiva pot avea consecinte grave asupra dezvoltarii psiho-emotionale a unui copil.O scrisoare a unui copil cu parinti divortati face inconjurul internetului. Sentimentele exprimate de micut si rugamintile pe care acesta le adreseaza celor doi parinti exprima cel mai bine nevoile oricarui copil ai caror parinti au decis sa se separe.Redam mai jos emotionanta scrisoare a copilului:„Draga mama, draga tata,Sa nu uiti niciodata ca eu sunt copilul amandurora. Desi acum locuiesc doar alaturi de unul dintre voi, nu uita ca am nevoie si de unul, si de celalalt in egala masura.Sa nu uiti niciodata ca va iubesc pe amandoi la fel de mult. De aceea, te rog sa nu-l critici pe celalalt in fata mea. Lucrul asta imi face cumplit de rau.Sa nu uiti niciodata ca am nevoie sa pastrez legatura si cu parintele cu care nu locuiesc. Ajuta-ma sa mentin contactul cu el. Formeaza-i numarul de telefon pentru mine sau scrie adresa lui pe un plic in care voi introduce scrisoarea pe care vreau sa i-o trimit. Ajuta-ma sa-i aleg un cadou frumos de Craciun sau de ziua lui de nastere. Cand imi faci poze, trimite-i-le si lui.Nu te intrista cand ma duc sa locuiesc la celalalt pentru cateva zile. Mi-as dori din tot sufletul sa locuiesc in continuare cu amandoi, sa-mi petrec timpul in egala masura cu fiecare dintre voi, dar acum e imposibil. M-as rupe in doua daca as putea… dar nu pot.Nu ma lasa in fata usii celuilalt parinte doar ca sa nu dai ochii cu el. Nu sunt un colet. Vorbeste cu el cateva minute. M-as bucura sa mai am sansa sa petrec cateva minute cu amandoi.Nu te certa cu el in fata mea. Fii politicos/politicoasa, asa cum, cu siguranta, ti-ar placea sa fiu si eu cu cei din jur.Fa cat mai putine schimbari in ce ma priveste. Camera mea, spre exemplu, mi-ar placea sa arate la fel ca pe vremea cand locuiam cu amandoi. Nu-mi arunca lucrurile care-mi amintesc de celalalt.Continua sa ai relatii bune cu socrii tai, bunicii mei. Cu siguranta, ei vor tine partea copilului lor si tu vei fi cel vinovat/cea vinovata de situatia in care ne aflam acum. Dar nu uita ca eu nu vreau sa-mi pierd bunicii. Am nevoie sa-mi fie aproape.Comporta-te civilizat cu noul partener/noua partenera de viata al mamei mele/a tatalui meu. Eu trebuie sa am relatii bune si cu aceasta persoana. M-as bucura ca fiecare dintre voi sa-si gaseasca pe cineva. In felul asta, n-ati mai fi asa inversunati unul pe celalalt.Nu te folosi de nevoile, de dorintele, de cerintele mele pentru a-i face reprosuri celuilalt . Asta nu ma va face deloc sa ma simt fericit, ci vinovat. Discuta civilizat cu tata/mama si vedeti cum imi puteti satisface amandoi nevoile.”Cele mai importante lucruri pentru parinti ar trebui sa fie linistea si fericirea copiilor, indiferent de varsta pe care o au acestia.