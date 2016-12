Alina

In cea mai mare parte a situatiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvari. Pentru asta exista Adela, gata sa te asculte si sa te ajute sa vezi lucrurile mai clar.Buna Adela,Ma numesc Alina, sunt casatorita si am 2 copii. Problema mea consta in faptul ca m-am indragostit de cine nu trebuie si nu stiu cum sa gestionez situatia in care ma aflu!Ca sa incep cu inceputul, am locuit in SUA timp de 6 ani, impreuna cu sotul si copiii, de circa un an am revenit in tara, insa doar eu si copiii. Aici, in Romania, m-am indragostit de cumnatul meu, sotul surorii sotului meu. Imi este foarte greu sa accept sentimentele acestea, in conditiile in care sunt o femeie de 30 de ani si foarte serioasa.Nu stiu cum si cand s-a intamplat. I-am spus si cumnatului meu ceea ce simt. Exista o dorinta extrema intre noi, sentimentele sunt cam reciproce. Nu stiu ce sa fac, sa merg mai departe prin a-mi satisface dorintele sau sa ma opresc. Partea proasta este ca locuim foarte aproape si ne vedem zilnic.Tin sa precizez ca nu-mi mai iubesc sotul, insa el este un om deosebit de bun si ma iubeste extrem de mult. Ma copleseste cu cadouri si flori, insa nu-l mai iubesc. Tot ce simt acum este ca-mi zburda inima si sufletul de fiecare data cand il vad pe cumnatul meu. Da-mi un sfat, te rog, mult! Multumesc anticipat!Adela raspunde:Draga Alina,Intr-adevar, inima are ratiuni pe care ratiunea nu le intelege. Nu poti sa-i poruncesti inimii, ea va face exact ceea ce vrea, indiferent de reguli si conventii. Insa, in situatia pe care o descrii, eu zic sa nu te pripesti. Aceste flame ale atractiei contin si o implicare hormonala foarte puternica.Daca aceasta atractie rezista in timp, atunci probabil ca ar fi bine sa-i dati curs. Insa, iti spun de la inceput ca nu are cum sa se sfarseasca bine. Daca puteti sa va intalniti in cel mai mare secret – ceea ce este putin probabil – bine. Altfel, calculeaza tu cati oameni vor avea de suferit, printre care si copii. Gandeste-te cum ar fi daca ai fi tu in situatia cumnatei tale.Cum te-ai simti sa stii ca sotul tau s-a indragostit de o ipotetica sotie a fratelui – sa zicem. Ce sfat i-ai da acelei femei, in cazul in care tu ti-ai iubi sotul. Daca, dupa toate aceste analize, tot mai simti ca vrei sa mergi inainte, atunci nimic si nimeni nu te mai poate opri.Si inca un avertisment: daca cel care te face acum sa-ti tresalte inima, dupa ce are o aventura cu tine, isi da seama ca isi iubeste sotia si vrea sa se intoarca la ea? N-ai de unde sa stii. Dar, de asemenea, nimeni nu stie ce e in inima ta si hotararea iti apartine.sursa: revistarefresh