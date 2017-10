Madalin Ionescu s-a pozat alaturi de un tanar in scaun cu rotile. Povestea emotionanta din spatele imaginii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

a fost impresionat de povestea lui Mihnea, un tanar special, care in ciuda problemelor, nu si-a pierdut zambetul de pe buze.Madalin Ionescu s-a pozat alaturi de un tanar in scaun cu rotile si s-a declarat impresionat de povestea lui“Alaturi de Mihnea , un tanar special ! A paralizat acum patru ani dupa un accident stupid ! Asta nu l-a impiedicat sa raspandeasca in jurul lui bucurie si iubire ! Are o forta sufleteasca si o candoare dincolo de infinit ! Cand sufletul e frumos , nu exista infirmitate ! Mihnea este sef de promotie la facultate ! Pentru Mihnea nu exista limite ! El priveste dincolo de Orizont ! Sa luam aminte noi , cei care ne poticnim atat de usor ! Sa aplaudam un destin special !”, a fost mesajul emotionant transmis de Madalin Ionescu.Madalin Ionescu despre viata de casnic: ii place la nebunie! N-ai fi zis ca un workaholic declarat poate spune asta, insa de cand a renuntat la emisiunea de la Kanal D pentru a sta acasa cu familia lui, fostul prezentator TV e cel mai fericit sot si tata din lume. Revista Viva! a fost acasa la Madalin si la Cristina Siscanu, iar in noul numar, care este de azi pe piata, gasiti interviul complet cu cei doi.