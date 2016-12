Mai avea doua luni pana la nastere, dar BURTA i se INROSISE! Ce i-a spus doctorul e incredibil

este din Marea Britanie si era extaziata ca in sfarsit va veni momentul in care isi va strange copilasul in brate, dar, in trimestrul al treilea ala aparut o problema uriasa, desi, pana atunci totul nu putea sa decurga mai bine.Toata pielea de pe burta i se inrosise, dar asta nu era tot! Roseata era insotita de o senzatie ciudata de arsura si de mancarimi puternice. Femeia a intrat in panica si a mers de urgenta la medic pentru un control de specialitate.Dupa mai multe teste medicii au dat un diagnostic cu care nici macar ei nu s-au mai confruntat pana acum. Acesta era urmatorul: Fiona era alergica la propria sarcina. Specialistii nu au putut sa ii dea un tratament deoarece exista pericolul ca pastilele sa influenteze negativ dezvoltarea copilului.Drept urmare, femeia insarcinata a fost nevoita sa indure doua luni de chin, dar, la final si-a primit rasplata, un baietel perfect sanatos. Iata ce a marturisit Fiona: ,,In momentul in care mi-am tinut pentru prima data copilul in brate, am uitat de tot. As ramane oricand insarcinata din nou, desi stiu ca este foarte probabil sa ma confrunt cu aceleasi probleme".