Maine incepe la Apahida o noua etapa de preluare a documentelor pentru intocmirea cartilor de identitate

Preluarea documente

O echipa de functionari ai Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj, institutie publica de interes judetean care functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean se va deplasa cu statia mobila joi, 15 iunie 2017, incepand cu ora 9.30, in localitatea Apahida, in vederea preluarii documentelor pentru intocmirea cartilor de identitate.

In acest context, cetatenii de pe raza comunei care au cartile de identitate expirate sau care urmeaza sa expire in urmatoarele 180 de zile, tinerii care implinesc varsta de 14 ani precum si persoanele aflate in alte situatii care impun eliberarea unui act nou de identitate si cei care solicita viza de resedinta sunt invitati sa se prezinte cu toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate la sediul Primariei Comunei Apahida.

Mentionam faptul ca aceasta actiune de punere in legalitate cu acte de identitate a persoanelor se realizeaza prin deplasarea in teritoriu cu statia mobila achizitionata in cadrul proiectului cu finantare Phare „Modernizarea activitatilor de evidenta a persoanelor din judetul Cluj", proiect al carui principal obiectiv a fost acela de a

reduce la jumatate timpul de emitere a actelor de identitate.

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor ce se impun in aceasta etapa, premergatoare intocmirii cartii de identitate, respectiv de preluare a imaginilor, cererilor si documentelor necesare, functionarii Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor beneficiaza de sprijinul angajatilor din cadrul primariei Apahida precum si de colaborarea organelor de politie locale.