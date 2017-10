Cristina Geambasu

nu este singura care a simtit nevoia sa vorbeasca si sa lamureasca lucrurile. Sora lui Petrica, a povestit cateva incidente din viata familiei Geambasu."Nu trebuia sa se ajunga in situatia asta. Doamne, ce l-a determinat sa zica asa ceva? A fost un copil dorit, ea a mai pierdut o sarcina. Il mai certa, facea si multe boroboate.Cand era la scoala, mereu ii chema. Facea tot felul de prostii, nu copilarii erau si lucruri grave. Il mai bateau, dar facea si rele.Din cate aud el are niste dosare. Inregistreaza tot. Nu stiu de ce face asta, el zice ca pentru ca a fost batut cand era mic. E diabolic, ce sa mai zic. Nimic nu i-a lipsit. El zice ca bunica lui e mama lui.Ar trebui sa mearga la un psiholog, sa nu-i fie rusine. Nici nu poti sa-i spui asa ceva. El zice ca nu e nebun.Petrica se duce si acum cu el la joaca (n.r - Cu David, fiul lui Calin), in parc, il duce la scoala. E foarte atasat de el. Il zice mereu sa mearga la 'bicu'. Nu stiu, Calin zice ca tatal sau nu se vede cu David, dar Petrica il duce peste tot.Calin i-a zis lui Petrica sa o indeparteze pe Cristina. Acum, inainte sa apara, i-a dat mesaj, mi-a aratat Petrica, 'tati meu, indeparteaza pe cine trebuie, sa fim doar noi, nu ai facut asta, sa te bucuri de ce urmeaza'."Nu am vrut sa se ajunga aici, dar s-a ajuns prea departe. Petrica si Cristina nu ar fi vrut sa zic asta.A avut o problema la ochi si s-a dus la spital. Asistenta i-a zis sa astepte, dar dupa un timp si-a pierdut rabdarea si a intrat peste asistenta in cabinet.A batut-o, i-a distrus cabinetul, a venit politia. Vai, ce a fost acolo. Cristina il scotea din rele de cele mai multe ori.La un moment dat, a intrat in casa, era transfigurat. A intrat in hol si a zis: 'Unde sunt nenorocitii astia'. L-am intrebat ce s-a intamplat si a zis ca a venit sa vorbim. A luat-o la pumni, la picioare. Asa bataie n-am vazut in viata mea. M-a lovit si pe mine. Ea s-a ingenunchiat la picioarele lui, Caline, termina, termina. Pana nu s-a saturat de bataie nu s-a oprit. Cand am ridicat-o pe Cristina era plina de sange.Dar nu s-a potolit, s-a dus in sufragerie, a spart masuta de sticla, a luat o vaza si a aruncat in vitrina, a rupt dulapul.Cand a venit Petrica si a vazut-o pe Cristina s-a speriat. I-am zis ca a fost Calin, ca nu-l cunosteai ce figura avea, de nebun. In 2001 s-a intamplat asta. Petrica a inregistrat toata scena asta. E filmata. Pentru ca stia ca o sa minta.Calin de mic isi nota, inregistra. Ca sa-l vezi cum il cresti pe dracu", a declarat matusa lui Calin, Mariana, sora lui Petrica Geambasu.Cristina Geambasu a confirmat spusele cumnatei sale, ba mai mult a povestit cum a inceput cosmarul din familia sa si cum s-a schimbat Calin, in timp."L-am implorat sa nu ma mai loveasca. Nu stiam ce s-a intamplat. Ma durea. Mama era in camera de dincolo. Nu voiam sa afle. V-am aratat filmarea de atunci. Se vede pe filmulet ca a distrus mobila.Daca vreti sa ma credeti, va zic pe cuvantul meu de onoare, eu nu stiu de ce am primit acea bataie. Nu l-am intrebat niciodata. Probabil este vorba despre acelasi discutii pe care le-a tot repetat.Ura asta s-a adunat din momentul in care a inceput sa-si castige banii singur, de la "Scoala Vedetelor", de cand a devenit independent. Cand se credea mai mare decat era de fapt.Eu am stat foarte mult singura cu el, am avut rol de mama si de tata. Calin a fost un copil mai zburdalnic. Eu l-am scos din toate prostiile pe care le facea. Pe la 19 ani mi-a spus, sincer a fost, am crezut ca a fost o gluma. Mi-a spus atunci ca il cunosc atat de bine incat si-ar dori sa mor. Eu cred ca de aici a pornit ura si a vrut sa ma indeparteze.Vrea sa ma indeparteze de copil pentru ca el spune ca sunt proasta. El imi zice mie CO2, la inceput imi zicea Cristina. Mama ii zicea mamei mele. Cand a inceput scoala, ii auzea pe colegi cu "mami" si "tati" si a incep si el sa-mi zica asa. Mai tarziu imi zicea Sherlock Holmes, pentru ca reuseam sa-l prind cu orice, apoi m-am transformat in 112, dar cand si-a dat seama ca e de bine a schimbat din nou. Apoi mi-a zis CO2, iar copilul lui imi zice "Codoi". CO2, de la Elena Ceausescu, era o gluma pe vremuri cand in loc de CO2 a citit "CODOI", a declarat Cristina Geambasu la WOWbiz.