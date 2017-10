maria toader

a avut un soc cand a primit chemarea in judecata a fostei sotii, Maria Constantin, pentru desfacerea casniciei lor. Fostului sportiv nu i-a venit sa creada cand a vazut motivele invocate de femeia alaturi de care a trait patru ani.Marcel Toader continua razboiul cu Maria Constantin! Afaceristul a facut publica cererea de chemare in judecata pentru desfacerea casatoriei si motivele invocate de artista in fata magistratilor.Fostul sportiv s-a aratat consternat de acuzatiile fostei sotii, care sustine ca ar fi batut-o si ar fi sechestrat-o in casa.”Desfacerea casniciei noastre din culpa comuna fara motivare. In fapt, ne-am casatorit in anul 2015 si am convietuit impreuna pana in vara acestui an la domiciliul paratului. Relatia noastra de casatorie a avut de suferit in ultimul an datorita atitudinii paratului de indiferenta manifestate fata de obligatiile de familie, refuzul de a se implica in rezolvarea treburilor familiale si nu in ultimul rand de excesele de furie manifestate asupra mea. Desi existau dovezi clare ca acesta coresponda si avea relatii extraconjugale, la incercarea mea de a solicita o explicatie in vederea rezolvarii situatiei eram supusa la violente fizice si verbale din partea paratului. Am crezut initial ca este iar o ratacire de moment a paratului, insa vazand ca acesta nu vrea sa dea semne ca vrea sa se implice activ in relatia de familie, ba mai mult a adoptat un comportament batjocoritor, am incercat sa mai port o discutie cu privire la viitorul relatiei noastre insa nu a dat curs nici acestei solicitari. Lipsa de implicare in viata de familie, atitudinea violenta, indiferenta pentru problemele casniciei noastre au condus la separarea noastra in fapt”, este precizat in cererea de chemare in judecata pentru desfacerea casatoriei depusa de Maria Constantin.