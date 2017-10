Marcel Toader

traieste unsi este convins ca fosta lui soacra i-a facut farmece. Afaceristul a povestit in direct la tv, amanunte incredibile.Marcel Toader sise afla in proces de, iar afaceristul continua seria dezvaluirilor uimitoare despre cea pe care sustinea ca o iubeste.Marcel Toader a gasit obiecte care par a fi cele utilizate pentru a face farmece: fire de par, fire de par blonde, fulgi de porumbel, miere si tamaie „Canapeaua am cumparat-o in 2014. Cautam un act si am descoperit lucrurile astea. Cred ca de doua luni jumatate traiesc intr-un cosmar fantastic. Cred ca ceva m-a lovit peste ochi. Cred ca in acesti patru ani am facut tot ce se putea face in familia asta. Eu nu inteleg de ce toate lucrurile astea. Fosta mea soacra se ocupa cu asa ceva (n.r. farmece)”, a spus Marcel Toader in emisiunea „Xtra Night Show”.Dupa anuntul separarii, Marcel Toader a scos la iveala amanunte socante despre cea care i-a fost partenera de viata. Zilele trecute omul de afaceri a luat o decizie socanta. A dus lenjeria intima a Mariei Constantin, pe care a gasit-o in masina, atunci cand a afirmat ca aceasta l-a inselat, la un institut de specialitate pentru a face testul ADN.Marcel Toader vrea sa afle exact daca Maria Constantin i-a fost infidela.„In 10 zile lucratoare vom avea rezultatul pentru a afla daca exista cromozomul masculin strain”, a afirmat Marcel Toader in emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1.