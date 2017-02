MARE ATENTIE! Nu incercati aceste combinatii de alimente, sunt FATALE pentru copii!

fructe

Chiar daca fructele au beneficii uriase pentru corp, unele combinatii pot fi. Exista studii care spun ca pot provocala adulti si pot produce decesul la. Aminteste-ti sa nu mai combini niciodata asa ceva.- La adulti produce balonare si probleme cu stomacul iar la copiii mici poate fi fatala.- Consumul celor doua duce la arsuri, secretie excesiva de bila si dureri in piept, precum si la probleme ale sistemului renal.- Bromelaina din ananas face ca organismul sa fie intoxicat in combinatie cu laptele. Vei simti ameteli, gaze, dureri de cap, dureri de stomac si diaree. La copii poate fi fatal.- Duce la dezvoltarea anemiei si la probleme cu hemoglobina. Nu da aceasta combinatie niciodata la copii.- Portocalele fac ca stomacul tau sa nu mai poata procesa amidonul din cereale. In plus, sucul de lamaie si laptele se digera greu, mai ales la copii.- Din moment de fructele au mai mult zahar, legumele nu pot fi digerate in mod corespunzator. Fructele raman mai mult in stomac, fermenteaza si produc mai multe toxine, ducand la dureri de cap, dureri de stomac, diaree si infectii.