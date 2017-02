Maria Constantin l-a inlocuit pe Marcel Toader. Cine este noul ei partener FOTO

Maria Constantin

a vorbit despre divort si singuratate, marturisind ca nu-i place acest sentiment, asa ca a luat masuri. Artista nu a stat prea mult pe ganduri si l-a inlocuit peArtista nu a stat prea mult pe ganduri si i-a gasit inlocuitor sotului care se pare ca este ocupat si o lasa mai mereu singura, desi aceasta a spus public ca nu-i place singuratatea, scrie cancan.ro. Astfel, Maria Constantin si-a gasit un partener de incredere in mama sa, cu care sustine ca are o relatie foarte buna."Relatia dintre noi e una foarte apropiata, foarte normala intre mama si fiica. Am avut noi cateva divergente cand aveam eu cateva luni, insa a trecut. Am incercat mereu sa pastram relatiile cat mai apropiate si am incercat sa pastram mai mult o relatie de prietenie si sa luam deciziile impreuna. Sunt momente foarte multe in care, pentru ca tatal meu fiind artist, lua parte la fiecare treapta in cariera mea. El era tot timpul foarte bucuros si entuziasmat de ceea ce faceam eu, asa ca e un lips. Nu mai este el sa-mi spuna: "Da, tati, e bine! Bravo, felicitari!". Dar incercam sa trecem peste atat cat se poate", a declarat Maria Constantin.Mama blondei a spus ca au avut mereu o relatie buna pentru ca a evitat conflictele cu ea, vorbind si despre cel mai greu moment din viata ei: "Nu am intrat in conflict, am incercat sa-i explic, insa a facut asa cum a dorit ea. Am incercat sa nu-i impun, ci am lasat-o pe ea sa aleaga, ca apoi sa nu ma acuze pe mine pentru deciziile ei. Pentru mine, cel mai greu, a fost anul trecut de 1 Decembrie. S-a prapadit sotul si le-am stricat planurile, au trebuit sa lase totul si sa vina la mine. Pentru mine moartea sotului a fost un soc. El se pregatea sa plece la munca si a picat si a murit. A fost ceva neasteptat. Cu trei zile inainte sa se prapadeasca sotul, am fost la ei la o masa pregatita de Marcel si am ascultat ultimul ei single si a fost foarte fericit".