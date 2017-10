razvan curca

, o terapie noua care reprogrameaza sistemul imunitar sa gaseasca si sa distruga celulele canceroase, creste speranta de viata si calitatea vietii pentru pacienti cu cancer care era considerati incurabili. De luna trecuta, aceasta terapie este disponibila si Romania si se poate primi gratuit prin Programul National de Oncologie.Imuno-oncologia este un tratament revolutionar impotriva cancerului si, spre deosebire de tratamentele clasice, aceasta nu se adreseaza tumorilor ci ajuta sistemul imunitar sa descopere cancerul si sa il distruga, iar apoi celulele cu memorie ale imunitatii sa se asigure ca nu mai apare in organism acel tip de cancer."Aceasta imuno-oncologie este, de fapt, felul in care putem sa ne aliem imunitatea anti-tumorala in lupta impotriva cancerului, pentru ca tumorile se comporta intr-un fel similar cu bacteriile. Pentru bacterii avem antibiotice, pentru tumori avem alte metode. La fel cum antibioticele nu mai sunt eficiente la un moment dat pentru un anumit tip de bacterie, asa se intampla si cu tumorile, ele nu mai lasa imunitatea sa-si faca treaba. Imuno-oncologia si-a propus sa elibereze frana pe care tumorile o pun imunitatii anti-tumorale. Felul in care putem elibera frana tine de particularitatile diferitelor boli. Sunt tumori care reusesc sa induca producerea unor substante care inhiba raspunsul imun, adica nu se mai realizeaza pana la capat cascada imunitatii. Atunci cand organismul recunoaste ceva care este strain se genereaza raspunsul imun si se propune sa elimine ceea ce nu este propriu organismului. În momentul in care se inhiba partea de recunoastere, tumorile se "deghizeaza" ca sa nu fie recunoscute ca nu sunt proprii organismului, ele disimuleaza. Alte tumori actioneaza la alt nivel. Avem recunoscuta tumora, avem soldatii care lupta contra ei, dar tumora reuseste sa blocheze producerea de noi trupe si, ca urmare, soldatii care apara organismul sunt tot mai putini si sunt coplesiti. Orice ajutor pe care il putem crea ori la nivel de recunoastere, ori la nivel de producere de soldati ai imunitatii, ori la nivelul competentei acestor soldati de a distruge tumora, are implicatii directe in rezultate, si imuno-oncologia a facut pasi importanti in acest sens", a explicat pentru Doctorul Zilei dr. Razvan Curca, medic oncolog.Imuno-oncologia este eficienta in mai multe tipuri de cancer, printre care: melanomul malign, cancerul pulmonar, cancerul vezicii urinare, cancer renal, cancere din sfera ORL, limfoame maligne. Exista deja sase medicamente inregistrate in SUA si Europa, iar de luna trecuta, romanii cu melanom malign avansat pot obtine, gratuit, medicamentul imuno-oncologic, prin Programul National de Oncologie.Spre deosebire de tratamentele clasice, imuno-oncologia aduce pentru pacienti care erau considerati incurabili, un procent de supravietuire de foarte lunga durata, desi ne este frica sa le spunem ca s-au vindecat, ar trebui sa ne facem curaj, la un moment dat si sa le spunem ca sunt vindecati. Pentru melanom exista deja date care arata ca unul din 10 pacienti cu melanom malign metastatic supravietuieste 10 ani, deja este progres fantastic, cu tratamentele clasice nu existau supravietuitori la 5 ani", a adaugat dr. Razvan Curca.Alti 4000 de romani cu cancer pulmonar se califica pentru tratamente imuno-oncologice si urmeaza sa fie aprobate si acestea, probabil anul urmator.Efectele secundare ale imuno-oncologiei sunt mai reduse fata de cele ale tratamentelor clasice si deriva din mecanismul lor de actiune. Uneori aceasta pornire a imunitatii poate duce la fenomene de autoimunitate, similare bolilor autoimune, adica sistemul imunitar recunoaste si ce e propriu organismului ca fiind strain si atunci pot aparea eruptii cutanate, hepatite, inflamatii pulmonare, colita, dar cele mai multe se pot trata usor cu conditia sa fie depistate la timp.preluat de pe doctorulzilei