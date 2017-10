Mesaje socante! Iubitul parasit i-a dat ultimatum Crudutei: ”Daca nu te intorci la mine, MA SINUCID!”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Fiul unuia dintre cei mai bogati fosti primari din tara noastra si-a pierdut cumpatul cand a vazut ca unul dintre cei mai buni prieteni ai lui s-a "combinat" cu iubita lui. Innebunit dupa fosta asistenta TV, pustiul i-ar fi scris in disperare brunetei, rugand-o sa se intoarca la el. Vazand ca ea nu are nici un gand de impacare, i-ar fi dat ultimatum si i-ar fi spus ca se sinucide, daca nu se intoarce la el.“Radu a fost socat cand a vazut ce s-a intamplat intre Daniela si Razvan, ii scrie non-stop si o roaga sa se intoarca la el, ba chiar i-a dat ultimatum, i-a spus: «Daca nu te intorci la mine, ma sinucid». In toata povestea asta, el nu o vede vinovata pe ea, ci pe Razvan, amenintandu-l prin intermediul prietenilor comuni pe care ii au“, a declarat o persoana din anturajul lui MaricutaIn timp ce ar incerca sa o readuca in viata lui pe Cruduta, Radu ar vrea si sa se razbune cu orice pret pe prietenul lui si nu ar fi ezitat sa il ameninte. “Cand o sa ma vezi live, o sa-ti vezi cel mai mare cosmar al tau, o sa te filmez pi***du-ma pe tine, tigan borat din Giurgiu. Te violez p***o, iti dau la m**e ca in ‘98”, sunt doar cateva dintre amenintarile pe care tanarul de 24 de ani i le-ar fi adresat lui Razvan de la Giurgiu, potrivit mesajelor intrate in posesia noastra.Se pare ca Maricuta nu are “boala” doar pe Razvan de Giurgiu, ci si pe Mihai, unul dintre prietenii comuni, pe care l-a sunat si l-a injurat. “Nu am nimic cu tine, dar spune-i prietenului tau (n.r. Razvan de la Giurgiu) ca il violez in c*r si pe familia lui si pe toti mortii lui. Ala nu mai are voie nicaieri in tara asta, e cel mai mare lache. Eu fac ce vreau, ce vrea p**a mea, eu iert pe cine vrea p**a mea, ii pun interdictie in Bucuresti, in Mamaia si peste tot. Taci in p**a mea si nu imi mai spune mie cu cine era si cu cine nu era”, i-ar fi spus Radu Maricuta lui Mihai sa ii transmita lui Razvan.