Mihai Tudose

a spus joi seara, la sfarsitul sedintei, ca ministriisiau vrut saimediat dupa ce au primit citatia de la DNA si s-au dus la el cu demisiile, insa el le-a oprit de la acest gest.”Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, dupa ce au primti citatiile de la, au venit sa-mi prezinte demisiile. L-am sunat pe Liviu (Liviu Dragnea - n.r.) si am vorbit si cu alti colegi si am reusit sa le oprim, pentru a nu da un semn de degringolada in guvern”, sustine premierul Mihai Tudose.Seful Guvernului a mai spus insa ca, in acest moment, ”cele doua colege” nu mai suporta situatia creata si au decis sa plece din functiile detinute.”Sper ca Sevil Shhaideh va accepta sa lucreze in aparatul guvernamental, ca e foarte buna in ce face”, a adaugat Tudose.In ce priveste propria demisie, premierul a explicat: ”Am spus ca-mi dau demisia, daca mi-o cere partidul. Nu am venit cu guvernul de acasa, daca imi cere partidul sau daca se constata ca nu mai pot sa pun in aplicare programul de guvernare, plec”.