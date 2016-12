Mii de petarde confiscate in ultimele zile la Cluj si Turda, in cadrul unei actiuni IPJ Cluj

Petarde confiscate la Cluj si Turda

Circa 9.000 de articole pirotehnice au fost confiscate de catre politisti in urma unor activitati derulate in cadrul unei actiuni. Politistii desfasoara activitati in cadrul actiunii nationale „FOC DE ARTIFICII", pentru verificarea legalitatii operatiunilor desfasurate de persoanele fizice si juridice cu articole pirotehnice.

Ieri, in urma controalelor efectuate si a neregulilor constatate, au fost confiscate circa 9.000 de articole pirotehnice.

Astfel, la data de 27 decembrie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj - Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat 7 persoane care detineau si comercializau, fara drept, articole pirotehnice pe raza orasului Huedin.

Cei in cauza, 4 femei si 3 barbati, din Huedin si comuna Fildu de Jos, judetul Salaj, detineau si comercializau, in zona centrala a orasului, articole pirotehnice din categoriile 2 si 3.

Asupra acestora au fost gasite 6.402 articole pirotehnice, care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuare de operatiuni cu articole pirotehnice fara drept, fapta prevazuta de Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicata.

In aceeasi zi , in jurul orei 23:00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au depistat un barbat, din Turda, in timp ce oferea spre vanzare materiale pirotehnice pe strada Avram Iancu, din Floresti.

In urma verificarii efectuate s-a constatat ca barbatul comercializa materiale pirotehnice in alte locuri decat cele autorizate.

In cauza a fost aplicata o sanctiune contraventionala si s-a dispus confiscarea a 2469 de articole pirotehnice.

Materialele pirotehnice urmeaza a fi expertizate pentru a fi stabilite categoriile din care fac parte si a fi luate masurile care se impun.

De asemenea, la data de 27 decembrie a.c., in urma neregulilor constatate in cadrul controalelor, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin si ai Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au ridicat in vederea confiscarii materiale pirotehnice, cercetarile continuand sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuare de operatiuni cu articole pirotehnice fara drept.