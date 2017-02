Ministerul Justitiei renunta la modificarea Codurilor penale

Florin Iordache 1

transmite, luni dupa-amiaza, ca "nu este preocupat sa elaboreze unprivind modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala", sustinand ca in prezent centralizeaza deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala cu privire la aceste acte normative.Anuntul este facut la cateva ore dupa ce ministrul Justitiei, Florin Iordache, spunea ca MJ eleboreaza un nou proiect de lege pentru modificarea codurilor penale, care va fi pus in dezbatere luni si va ramane in consultare publica 30 de zile. "Ca urmare a interesului manifestat de reprezentantii mass media, Biroul de presa al Ministerului Justitiei este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Justitiei nu este preocupat sa elaboreze un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. In prezent, Ministerul Justitiei centralizeaza deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala cu privire la actele normative mentionate, urmand ca acestea sa fie analizate in perioada urmatoare", anunta Ministerul Justitiei intr-un comunicat de presa.