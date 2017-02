Lia Olguta Vasilescu

, a spus, marti, caa incitat la, atunci cand a felicitat parintii ca au mers cu copiii la"Presedintele Iohannis azi, in, a incitat la nerespectarea legea, felicitand parintii care au venit cu copii la protest, in conditiile in care legea din Romania, nr. 272/2004 incrimineaza acest lucru. Acei parinti si-au expus copiii. Intr-o seara, au fost lupte de strada, cu jandarmi si protestatari raniti.Trebuie sa ai o doza mare de iresponsabilitate ca parinte, ca sa te duci cu copiii la proteste", a precizat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, marti, la emisiunea Sinteza zilei, de la Antena 3."Imaginea aceea splendida din Piata Victoriei, cu telefoanele iluminate. (...) Iata, cand politicienii au incercat sa duca democratia in coridoarele intunecate, romanii au iesit in strada si au readus lumina in procesul democratic. Democratia trebuie tinuta vie, democratia trebuie aparata zi de zi, revigorata. Democratia nu este niciodata de la sine inteleasa si pentru multa democratie e nevoie de multa educatie. Ii felicit pe parintii care si-au dus copiii in Piata Victoriei pentru o lectie autentica de democratie", a spus Iohannis.