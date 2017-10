Mirabela Dauer, cu durere in suflet: „baiatul meu nu mai exista”

Mirabela Dauer

Acesta este cu siguranta cel mai tabu subiect din viata cantaretei si este aproape imposibil sa obtii vreodata de la ea detalii despre Nanu, caci asa este alintat fiul ei, Alexandru Popovici.Mirabela Dauer a declarat in urma cu ceva timp ca nu mai stie nimic despre fiul ei, Alex. Artista a incercat sa dea de el prin diferite cai, dar nu a reusit.Subiectul este unul sensibil pentru artista. Lucrurile s-au cam transat pentru todeauna cand copilul avea 3 ani, iar artista s-a decis sa se separe de tatal lui. Nu si-a dorit niciodata sa isi piarda copilul in detrimentul unei mame vitrege.„Am facut tot ce trebuie pentru a-mi recupera fiul. Nu s-a putut si nu ma intereseaza daca voi fi acuzata pe veci pentru acest lucru. Mai mult nu puteam face. Acum, baiatul meu nu mai exista”, a marturisit Mirabela Dauer in anul 2012 pentru presa centrala.Despre Nanu, asa cum l-a alintat Mirabela, se vehiculeaza ca dupa ce a ajuns in State ar fi dat de necazuri.