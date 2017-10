piramida

O copie aluirugineste, de ani buni, langa, fara ca cineva sa ia vreo masura pentruei. A fost construita cu aprobarea luiin anii '80, iar in interior s-au petrecutCopia fidela a piramidei lui Keops din Egipt a fost construita integral din otel si sticla, dar geamurile nu au mai rezistat in totalitate trecerii vremii si intemperiilor. Scopul ei declarat a fost cercetarea efectelor unor forte bizare asupra cresterii plantelor si, in final, manipularea genetica a acestora, in vederea folosirii in industria alimentara. Ce s-a petrecut insa in interiorul ei, pana sa cada in paragina si uitare, a intrecut insa orice asteptare a cercetatorilor.Piramida din Pitesti, asa cum este cunoscuta de localnici, apare privitorului din fuga masinii, pe autostrada A1. Nu se poate ajunge la ea decat de pe malul Argesului, pe langa statia de epurare. Localnicii se feresc sa stea prea mult in apropierea acesteia, datorita unor povesti auzite de la parinti despre fenomene incredibile, la limita cunoasterii si povesti incredibile petrecute acolo.La momentul constructiei, piramida avea un nume pompos, "Laboratorul National de Cercetare Fundamentala" iar oamenii vorbeau in soapta ca ar fi fost cladita de serviciile secrete sau de armata. Scopul initial al misterioasei piramide a fost, insa, mult mai practic: purificarea apei, pentru transformarea in apa potabila, folosind o metoda inedita.Piramida a ajuns, din pacate, o ruinaSefa proeictului de cercetare era dr. Marioara Godeanu, de la Institutul Central de Biologie, iar metoda folosita era filtrarea apelor reziduale, in interiorul piramidei, folosind nufarul de Nil ca filtru de sedimente. Pe langa apa purificata, din procedeu rezulta si un mal, biomasa, care era folosita in agricultura ca ingrasamant. Insa nu numai nufarul de Nil avea efecte miaculoase asupra apei, ci chiar piramida in sine, pentru ca apa murdara era urcata in varful acesteia, folosindu-se pompe, si curgea catre sol printr-un labirint de canale cu verdeata si nuferi, iar in bazinele de la baza ajungea limpede precum cristalul.Forma uriasului aparat de purificare nu era insa intamplatoare, ci se urmarea ca asupra apei sa se aplice si forte nebanuite. Era vorba de asa-zisul "efect de piramida", observat de cercetatori atat in piramidele egiptene cat si in obiectele care au aceeasi forma. Un cercetator ceh brevetase chiar o metoda inedita de ascutire a lamelor de ras folosite, prin simpla pozitionare a acestora sub o piramida miniaturala. Mai mult, cercetatorii tulburarilor de somn observasera ca aplicarea unei piramide sub patul bolnavului transforma insomniile intr-un somn profund si linistit. Oamenii de stiinta au constatat, dupa studiul unor asemenea fenomene, ca exista modificari ale continuumului spatio-temporal sub influenta formei acestui obiect."Efectul de piramida" a fost observat de cercetatori atat in piramidele egiptene cat si in obiectele care au aceeasi forma.Plante crescute peste noapte, oameni vindecati miraculosPoate de aceea toate plantele care cresteau, sub lumina soarelui, in piramida de sticla evoluau in mod miraculos, cu o viteza mult mai mare decat intr-un mediu natural. Intre timp, cercetatorii migrau cu studiul catre zona farmaceutica. S-a studiat influentarea fenomenului de cristalizare din solutii suprasaturate, in sensul numarului de germeni si a marimii acestora, remarcindu-se diferente semnificative in functie de zona din piramida in care este plasat cristalizorul. S-a vazut cum creste viteza de polimerizare a unor rasini epoxidice.Oamanii au facut chiar si masuratori radiestezice, observandu-se ca spatiul interior, desi aparaent identic, era structurat intr-un anume fel. Insa rezultele cercetarilor, zeci de fisete, si-au pierdut urma. Oamenii care lucrau la intretinerea instalatiilor sustin ca au fost evacuate, intr-o noapte, cu mai multe masini negre. O serie de legende s-au dezvoltat pe marginea fenomenelor neobisnuite petrecute in piramida, precum a unor paznici bolnavi care si-au petrecut tura de noapte dormind in piramida si s-au trezit sanatosi, sau a unor femei carora medicii nu le dadeau nici o sansa sa faca copii si care sub efectul constructiei de sticla au devenit mame.Dar care ar putea fi cauza acestor efecte miraculoase? Cercetatorii fenomenelor paranormale sustin ca vibratiile existente in mediu sunt accentuate in interiorul pirtamidei, care functioneaza ca o antena conectata la un amplificator. Vibratia piramidei interactioneaza cu componentele materiei, esentele de flori sunt amplificate, cristalele cresc, apa pierde gustul de clor, scrie obiectiv.info.In interiorul piramidei s-au facut numeroaseorganismelor vii sint modificate de vibratia piramidei. O posibila explicatie ar putea rezulta din proportiile constructiei, respectiv raportul dintre latura patratului de baza si inaltime. In cazul piramidei din Pitesti, acesta este 1,618, numarul de aur, proportia care se gaseste, ca o marca a, in toata lumea vie.