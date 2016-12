Mitropolitul Clujului Andrei Andreicu

, a declarat joi, cafacea mai bine daca il propunea pe Vasile Dincu pentru functia de premier.”Daca e sa-mi cereti parerea mea personala, v-o spun si pe aceasta. Inca n-o stim pe doamna care va fi prim-ministru, probabil ca e o femeie buna, o femeie priceputa la administratie. Insa, subiectiv, eu as fi dorit sa fie nominalizat un premier pe care il cunosteam si care era... Se stie de la sine, mitropolit ortodox fiind, as fi dorit un premier roman si ortodox. Adica, pe cine, ma veti intreba. Pe domnul Vasile Sebastian Dincu, pentru ca corespundea din toate punctele de vedere la criteriile pe care le avea in minte domnul Dragnea. Sigur ca el a avut un rol deosebit in castigarea alegerilor, ii respectam personalitatea, dar facea mai bine daca il numea de pilda pe domnul Dincu”, a spus Andrei Andreicut, solicitat de jurnalisti sa comenteze propunerea de prim-ministru.El a mai spus insa ca biserica se ocupa de partea spirituala.”Zice Domnul Hristos sa dam cezarului ce-i al cezarului si lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu. Noi ne preocupam de partea spirituala si lasam pe Cezar sa-si randuiasca lucrurile asa cum crede mai bine”, a mai spus Andrei Andreicut.Propunerea PSD pentru functia de prim-ministru este Sevil Shhaideh, a anuntat miercuri presedintele PSD, Liviu Dragnea.Daca va fi desemnata de presedintele Iohhanis, Romania va avea pentru prima data, la carma Guvernului, un prim-ministru femeie care apartine unei minoritati.