copii

are urmasi. In Romania, in ultimii cincizeci de ani, s-au facut 22 de milioane de avorturi. O tara intreaga a fost ucisa.Pentru ca avortul sau intreruperea sarcinii nu este un oarecare act nepermis moral, ci este, fara nici un fel de nuantari, ucidere. Este ucidere cu premeditare. Este ucidere mai vinovata, mai pacatoasa si mai urata de Dumnezeu decat orice ucidere, pentru ca ia dreptul la viata unei fiinte omenesti inainte de a o gusta si mai ales inainte de a se invrednici de Sfantul Botez", arata IPS Andrei Andreicut in mesajul traditional intitulat "Nevinovatia princilor", citand din lucrarea "", a lui Melitos Katamaras.In plus,sia mai cerut "sa eliminam pornografia, fara nici o concesiune, din arta vizuala, din arta cuvantului si gestului" si a criticat educatia sexuala prematura, dar si faptul ca in ziua de azi copiii au acces la site-uri erotice."Sa nu uitam ca orice copil este unicat, un fir curat gingas si sfant, care asteapta sa infloreasca si sa dea rod. Acest pui de om nu trebuie neglijat si, cu atat mai putin, nu trebuie corupt (...) Sa purcedem la cruciada bunului simt si a unei culturi morale, dorite de Dumnezeu, impotriva desfraului, care ne ucide tineretul (...) Sa militam pentru familia traditionala formata din tata, mama si copii", a mai aratat mitropolitul Clujului in discursul traditional de Craciun.