Moare unu si ajunge in Rai

banc 3

A murit un barbat si a ajuns in rai. Dupa o luna de plictiseala totala se adreseaza Domnului:– Doamne, vreau sa vad si iadul.Se uita in iad, iar acolo – fete, distractii, bautura…etc– Doamne, vreau si eu in iad.– Imposibil, tu ai trait o viata fara pacate, nu pot sa te trimit in iad, unica ce pot sa fac, e sa te invii pentru o saptamana.A inviat barbatul si imediat s-a apucat de baut, sa se distreze cu fetele, sa injure, sa bata pe oricare prinde, iar pentru siguranta, la sfarsitul saptamanii a violat si o babuta de vreo 80 de ani. Moare si iar se trezeste in rai.Dumnezeu:– Tu desigur ai pacatuit foarte mult si ai dus o viata in desfrau, dar nu te pot trimite in iad.– De ce Doamne?– Babuta, o tii minte? Si acum imi multumeste ca te-am trimis.