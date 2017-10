Monica Gabor isi ajuta sora sa ajunga femeie de afaceri! Ii plateste… perfectionarea!

ramona si monica

isi ajuta sora sa-i calce pe urme. Ea a sfatuit-o pe Ramona sa lase modellingul si sa faca ceva de viitor.Monica Gabor a inteles de ani buni ca modellingul e doar un job al tineretii, pe care nu-l poate practica chiar la orice varsta. Si ca, de asemenea, defilarile pe scena nu-i pot aduce tot timpul castiguri materiale.Astfel ca, inca de cand a plecat in America, vedeta a renuntat la prezentari si a inceput sa se perfectioneze. Avandu-l alaturi si pe iubitul sau milionar Mr. Pink, Moni a invatat care sunt pasii pentru a deveni o femeie de afaceri.De ceva timp, ea si-a indrumat surioara mai mica sa faca acelasi lucru. Ramona si-a lansat, de altfel, tocmai la Dubai, acolo unde locuieste in prezent, o linie de articole vestimentare de plaja si are planuri mari. Pana atunci insa, Moni o ajuta sa se perfectioneze. Nu doar cu sfaturi, ci si financiar. Aceasta i-a platit Ramonei cursurile de engleza, pe care le-a facut peste Ocean, si altele de marketing, i-a prezentat compania iubitului sau si i-a aratat cum se dezvolta o afacere. Mai mult, Moni si-ar dori chiar sa lucreze cu surioara sa si nu de putine ori i-a lansat invitatia de a se stabili in America, alaturi de ea.Monica nu o ajuta doar pe Ramona, ci este alaturi de intreaga sa familie din Bacau. Ea are grija de nepotii Alinei, sora cea mare, pe care-i rasfata de fiecare data cand prinde ocazia. De altfel, aceasta l-a luat pe nepotul sau mai mare in Dubai, in perioada in care a fost acolo cu Irina, in vacanta.